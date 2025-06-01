Военная прокуратура ведет проверки на атакованных беспилотниками объектах

Издание Axios заявляло о том, что Украина предупредила об атаках на Россию администрацию президента США Дональда Трампа заранее. Затем эту информацию удалили, а CSB News опровергла ее, написав, что такого сообщения от украинских спецслужб не было, и сослалась на источник в Белом доме.