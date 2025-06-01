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Военная прокуратура ведет проверки на атакованных беспилотниками объектах

Ведомости

Военные прокуроры выехали на объекты Минобороны в регионах России, которые были атакованы украинскими FPV-дронами, для проведения надзорных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры РФ.

Налеты БПЛА, по сообщению Минобороны России, были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц техники, но огонь удалось потушить. Среди военнослужащих и гражданского персонала жертв нет.

Издание Axios заявляло о том, что Украина предупредила об атаках на Россию администрацию президента США Дональда Трампа заранее. Затем эту информацию удалили, а CSB News опровергла ее, написав, что такого сообщения от украинских спецслужб не было, и сослалась на источник в Белом доме.

При этом второй раунд переговоров России и Украины должен состояться 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле. В состав российской делегации войдут помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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