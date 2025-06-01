Военная прокуратура ведет проверки на атакованных беспилотниками объектах
Военные прокуроры выехали на объекты Минобороны в регионах России, которые были атакованы украинскими FPV-дронами, для проведения надзорных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры РФ.
Налеты БПЛА, по сообщению Минобороны России, были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц техники, но огонь удалось потушить. Среди военнослужащих и гражданского персонала жертв нет.
Издание Axios заявляло о том, что Украина предупредила об атаках на Россию администрацию президента США Дональда Трампа заранее. Затем эту информацию удалили, а CSB News опровергла ее, написав, что такого сообщения от украинских спецслужб не было, и сослалась на источник в Белом доме.
При этом второй раунд переговоров России и Украины должен состояться 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле. В состав российской делегации войдут помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.