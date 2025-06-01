ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России по футболу
Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в матче суперфинала Кубка России по футболу на столичном стадионе «Лужники». Игра завершилась серией пенальти.
В основное время команды не забили ни одного гола, за исключением мяча полузащитника ЦСКА Ивана Облякова на девятой минуте, который был отменен после видеопросмотра. В серии пенальти «Ростов» уступил ЦСКА одно очко, и матч завершился со счетом 4:3.
ЦСКА стал обладателем Кубка России в девятый раз – ровно столько раз его выигрывал московский «Локомотив». Пять раз победа доставалась петербургскому «Зениту», в четырех турнирах трофей забирал московский «Спартак». Московские «Динамо» и «Торпедо», казанский «Рубин», «Ростов», грозненский «Ахмат» и «Тосно» из Ленинградской области побеждали по одному разу.
ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок России с чемпионом страны «Краснодаром». Встреча запланирована на 12 июля.
31 мая прошел финал Лиги чемпионов во Франции. Впервые его победителем стал французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», который обыграл миланский «Интер» со счетом 5:0 и установил рекорд: ни одной команде ранее не удавалось выиграть с разницей в пять мячей.