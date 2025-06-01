ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России по футболу

В основное время команды не забили ни одного гола, за исключением мяча полузащитника ЦСКА Ивана Облякова на девятой минуте, который был отменен после видеопросмотра. В серии пенальти «Ростов» уступил ЦСКА одно очко, и матч завершился со счетом 4:3.