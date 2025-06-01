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ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России по футболу

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Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в матче суперфинала Кубка России по футболу на столичном стадионе «Лужники». Игра завершилась серией пенальти.

В основное время команды не забили ни одного гола, за исключением мяча полузащитника ЦСКА Ивана Облякова на девятой минуте, который был отменен после видеопросмотра. В серии пенальти «Ростов» уступил ЦСКА одно очко, и матч завершился со счетом 4:3.

ЦСКА стал обладателем Кубка России в девятый раз – ровно столько раз его выигрывал московский «Локомотив». Пять раз победа доставалась петербургскому «Зениту», в четырех турнирах трофей забирал московский «Спартак». Московские «Динамо» и «Торпедо», казанский «Рубин», «Ростов», грозненский «Ахмат» и «Тосно» из Ленинградской области побеждали по одному разу.

ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок России с чемпионом страны «Краснодаром». Встреча запланирована на 12 июля.

31 мая прошел финал Лиги чемпионов во Франции. Впервые его победителем стал французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», который обыграл миланский «Интер» со счетом 5:0 и установил рекорд: ни одной команде ранее не удавалось выиграть с разницей в пять мячей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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