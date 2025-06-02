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Суд в ДНР заочно осудил американскую наемницу Эштон-Чирилло на 20 лет колонии

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима 47-летнюю наемницу из США Сару Эштон-Чирилло. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Гражданка США признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

По данным суда, с февраля по сентябрь 2023 г. наемница прибыла на Украину и вступила в состав Интернационального легиона, после чего была распределена в 113-ю бригаду территориальной обороны страны. На тренировочных базах она прошла военную подготовку и была обеспечена огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Эштон-Чирилло принимала участие в боях на стороне украинских силовых структур против ВС РФ. В августе 2023 г. она подготовила видеосюжет о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении российскими военными химического оружия в Сирии и на Украине в ходе спецоперации.

Наемница получила вознаграждение в размере более 653 000 руб. Эштон-Чирилло объявлена в международный розыск.

6 мая Верховный суд ДНР заочно приговорил 35-летнего гражданина США Джейка Тейлора к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ.

Сообщалось, что с июня 2023 г. по февраль 2025 г. Тейлор добровольно вступил в качестве наемника в состав военного подразделения «Избранной роты», входящей в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ. Он прошел военную подготовку и участвовал в боевых действиях на стороне украинских сил против ВС РФ. За участие в военных действиях наемник получил вознаграждение в размере более 1,8 млн руб.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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