Суд в ДНР заочно осудил американскую наемницу Эштон-Чирилло на 20 лет колонии

По данным суда, с февраля по сентябрь 2023 г. наемница прибыла на Украину и вступила в состав Интернационального легиона, после чего была распределена в 113-ю бригаду территориальной обороны страны. На тренировочных базах она прошла военную подготовку и была обеспечена огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Эштон-Чирилло принимала участие в боях на стороне украинских силовых структур против ВС РФ. В августе 2023 г. она подготовила видеосюжет о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении российскими военными химического оружия в Сирии и на Украине в ходе спецоперации.