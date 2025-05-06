Суд в ДНР заочно приговорил гражданина США к 14 годам по статье о наемничестве

28 апреля Верховный суд ДНР заочно приговорил 28-летнего шведского наемника Тобиаса Энгквиста к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Сообщалось, что в период с мая 2022 г. по февраль 2025 г. он состоял в «Интернациональном легионе» территориальной обороны Украины. Наемник проходил обучение на военном полигоне в западном пригороде Киева, откуда был распределен для участия в боевых действиях в Донбассе. За участие в конфликте Энгквист получил свыше 5,4 млн руб. Он также был признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ.