Суд в ДНР заочно приговорил гражданина США к 14 годам по статье о наемничестве
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 35-летнего гражданина США Джейка Тейлора к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по статье о наемничестве. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
По данным суда, в период с июня 2023 г. по февраль 2025 г. Тейлор добровольно вступил в качестве наемника в состав военного подразделения «Избранной роты», входящей в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ. Он прошел военную подготовку и участвовал в боевых действиях на стороне украинских сил против Вооруженных сил (ВС) РФ.
У Тейлора был позывной «Танго», он служил в армии и является обученным ветераном вооруженных сил США. Наемник попал на Украину в качестве учителя английского языка, позднее его назначили командиром взвода. Был волонтером НКО «Счастье в ладонях», которая оказывает помощь ВСУ путем доставки амуниции и предметов первой необходимости на фронт. Собранные организацией грузы Тейлор возил из Ужгорода в Донбасс. После ранения остался на Украине, занимался сбором средств для американских наемников из 59-й бригады.
За участие в боевых действиях Тейлор получил вознаграждение в размере более 1,8 млн руб. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
28 апреля Верховный суд ДНР заочно приговорил 28-летнего шведского наемника Тобиаса Энгквиста к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Сообщалось, что в период с мая 2022 г. по февраль 2025 г. он состоял в «Интернациональном легионе» территориальной обороны Украины. Наемник проходил обучение на военном полигоне в западном пригороде Киева, откуда был распределен для участия в боевых действиях в Донбассе. За участие в конфликте Энгквист получил свыше 5,4 млн руб. Он также был признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ.