Газета
Телеграм
/ Общество

Суд в ДНР заочно приговорил гражданина США к 14 годам по статье о наемничестве

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 35-летнего гражданина США Джейка Тейлора к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по статье о наемничестве. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

По данным суда, в период с июня 2023 г. по февраль 2025 г. Тейлор добровольно вступил в качестве наемника в состав военного подразделения «Избранной роты», входящей в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ. Он прошел военную подготовку и участвовал в боевых действиях на стороне украинских сил против Вооруженных сил (ВС) РФ.

У Тейлора был позывной «Танго», он служил в армии и является обученным ветераном вооруженных сил США. Наемник попал на Украину в качестве учителя английского языка, позднее его назначили командиром взвода. Был волонтером НКО «Счастье в ладонях», которая оказывает помощь ВСУ путем доставки амуниции и предметов первой необходимости на фронт. Собранные организацией грузы Тейлор возил из Ужгорода в Донбасс. После ранения остался на Украине, занимался сбором средств для американских наемников из 59-й бригады.

За участие в боевых действиях Тейлор получил вознаграждение в размере более 1,8 млн руб. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

28 апреля Верховный суд ДНР заочно приговорил 28-летнего шведского наемника Тобиаса Энгквиста к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Сообщалось, что в период с мая 2022 г. по февраль 2025 г. он состоял в «Интернациональном легионе» территориальной обороны Украины. Наемник проходил обучение на военном полигоне в западном пригороде Киева, откуда был распределен для участия в боевых действиях в Донбассе. За участие в конфликте Энгквист получил свыше 5,4 млн руб. Он также был признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных