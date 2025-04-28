Суд заочно приговорил шведского наемника к 14 годам колонии строгого режима

В суде установлено, что в период с мая 2022 г. по февраль 2025 г. Энгквист состоял в «Интернациональном легионе» территориальной обороны Украины, был обеспечен специальным снаряжением и питанием. Наемник проходил обучение на военном полигоне в западном пригороде Киева, откуда был распределен для участия в боевых действиях на Донбассе.