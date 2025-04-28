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Суд заочно приговорил шведского наемника к 14 годам колонии строгого режима

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 28-летнего шведского наемника Тобиаса Энгквиста к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, сообщила Генпрокуратура.

В суде установлено, что в период с мая 2022 г. по февраль 2025 г. Энгквист состоял в «Интернациональном легионе» территориальной обороны Украины, был обеспечен специальным снаряжением и питанием. Наемник проходил обучение на военном полигоне в западном пригороде Киева, откуда был распределен для участия в боевых действиях на Донбассе.

За участие конфликте Энгквист получил более 5,4 млн руб. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

18 апреля Верховный суд ДНР за наемничество заочно приговорил граждан Грузии и Великобритании Гиа Саглиани к 14 годам и Джозефа Филипа Макдональда к 14,5 года лишения свободы. 1 апреля суд заочно приговорил 30-летнего гражданина Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса к 14 годам лишения свободы также по делу о наемничестве в составе вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Интернационального легиона» после начала Россией специальной военной операции в 2022 г. В легион могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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