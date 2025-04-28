Суд заочно приговорил шведского наемника к 14 годам колонии строгого режима
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 28-летнего шведского наемника Тобиаса Энгквиста к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, сообщила Генпрокуратура.
В суде установлено, что в период с мая 2022 г. по февраль 2025 г. Энгквист состоял в «Интернациональном легионе» территориальной обороны Украины, был обеспечен специальным снаряжением и питанием. Наемник проходил обучение на военном полигоне в западном пригороде Киева, откуда был распределен для участия в боевых действиях на Донбассе.
За участие конфликте Энгквист получил более 5,4 млн руб. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
18 апреля Верховный суд ДНР за наемничество заочно приговорил граждан Грузии и Великобритании Гиа Саглиани к 14 годам и Джозефа Филипа Макдональда к 14,5 года лишения свободы. 1 апреля суд заочно приговорил 30-летнего гражданина Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса к 14 годам лишения свободы также по делу о наемничестве в составе вооруженных сил Украины (ВСУ).
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Интернационального легиона» после начала Россией специальной военной операции в 2022 г. В легион могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.