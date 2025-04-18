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/ Общество

Суд заочно приговорил к 14 годам двух наемников из Грузии и Великобритании

Ведомости

Суд заочно приговорил граждан Грузии и Великобритании Гиа Саглиани и Джозефа Филипа Макдональда к 14 и 14,5 года лишения свободы соответственно за наемничество, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что в 2022 г. иностранцы примкнули к украинским вооруженным формированиям в качестве наемников. Пройдя военную подготовку, Саглиани и Макдональд участвовали в боевых действиях против российских военнослужащих за деньги.

Грузин и англичанин признаны виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд заочно арестовал их. Мужчины находятся в международном розыске.

1 апреля Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 30-летнего гражданина Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса к 14 годам лишения свободы по делу о наемничестве в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Гонсалес прошел на Украине военную подготовку и получил материальное обеспечение для участия в вооруженном конфликте. Он был в составе интернационального легиона и 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ в качестве наемника и получил вознаграждение в размере более 2,7 млн руб.

Интернациональный легион ВСУ был создан после начала спецоперации. Вступающих в него иностранных добровольцев российские власти называют наемниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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