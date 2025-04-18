Суд заочно приговорил к 14 годам двух наемников из Грузии и Великобритании
Суд заочно приговорил граждан Грузии и Великобритании Гиа Саглиани и Джозефа Филипа Макдональда к 14 и 14,5 года лишения свободы соответственно за наемничество, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
Следствие и суд установили, что в 2022 г. иностранцы примкнули к украинским вооруженным формированиям в качестве наемников. Пройдя военную подготовку, Саглиани и Макдональд участвовали в боевых действиях против российских военнослужащих за деньги.
Грузин и англичанин признаны виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд заочно арестовал их. Мужчины находятся в международном розыске.
1 апреля Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 30-летнего гражданина Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса к 14 годам лишения свободы по делу о наемничестве в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Гонсалес прошел на Украине военную подготовку и получил материальное обеспечение для участия в вооруженном конфликте. Он был в составе интернационального легиона и 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ в качестве наемника и получил вознаграждение в размере более 2,7 млн руб.
Интернациональный легион ВСУ был создан после начала спецоперации. Вступающих в него иностранных добровольцев российские власти называют наемниками.