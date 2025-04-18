Суд заочно приговорил к 14 годам двух наемников из Грузии и Великобритании

1 апреля Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 30-летнего гражданина Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса к 14 годам лишения свободы по делу о наемничестве в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Гонсалес прошел на Украине военную подготовку и получил материальное обеспечение для участия в вооруженном конфликте. Он был в составе интернационального легиона и 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ в качестве наемника и получил вознаграждение в размере более 2,7 млн руб.