Роман Ротенберг покинет пост главного тренера хоккейного клуба СКА

Ротенберг исполнял в СКА различные менеджерские роли с 2011 г. В 2019 г. он получил диплом Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске. Ротенберг стал главным тренером СКА в 2022 г. «Спорт-экспресс» пишет, что команда под его руководством в плей-офф проигрывала дважды в финале Западной конференции, один раз – во втором раунде, а этой весной – в первом, уступив московскому «Динамо» (1–4).