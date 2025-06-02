Роман Ротенберг покинет пост главного тренера хоккейного клуба СКА
Главный тренер хоккейной команды СКА Роман Ротенберг в скором времени покинет пост, сообщает «Спорт-экспресс».
Его место займет Евгений Кетов, выступавший за СКА с 2013 по 2023 г., уточняет спортивное издание.
Ранее Ротенберг и Александр Медведев покинули должности в совете директоров СКА, на пост главы пришел Виталий Маркелов.
Издание уточнило, что в ближайшее время вероятны и расторжения контрактов самых высокооплачиваемых хоккеистов команды.
Ротенберг исполнял в СКА различные менеджерские роли с 2011 г. В 2019 г. он получил диплом Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске. Ротенберг стал главным тренером СКА в 2022 г. «Спорт-экспресс» пишет, что команда под его руководством в плей-офф проигрывала дважды в финале Западной конференции, один раз – во втором раунде, а этой весной – в первом, уступив московскому «Динамо» (1–4).