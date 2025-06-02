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Роман Ротенберг покинет пост главного тренера хоккейного клуба СКА

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Главный тренер хоккейной команды СКА Роман Ротенберг в скором времени покинет пост, сообщает «Спорт-экспресс».

Его место займет Евгений Кетов, выступавший за СКА с 2013 по 2023 г., уточняет спортивное издание.

Ранее Ротенберг и Александр Медведев покинули должности в совете директоров СКА, на пост главы пришел Виталий Маркелов.

Издание уточнило, что в ближайшее время вероятны и расторжения контрактов самых высокооплачиваемых хоккеистов команды.

Ротенберг исполнял в СКА различные менеджерские роли с 2011 г. В 2019 г. он получил диплом Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске. Ротенберг стал главным тренером СКА в 2022 г. «Спорт-экспресс» пишет, что команда под его руководством в плей-офф проигрывала дважды в финале Западной конференции, один раз – во втором раунде, а этой весной – в первом, уступив московскому «Динамо» (1–4).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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