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Кадыров присвоил миллиардеру Гуцериеву звание почетного гражданина Чечни

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении звания «Почетный гражданин Чеченской Республики» предпринимателю Михаилу Гуцериеву, сообщил политик в своем Telegram-канале.

«Микаил Сафарбекович внес весомый вклад в восстановление Чеченской Республики после трагических событий», – заявил Кадыров. Он также назвал Гуцериева человеком с огромным сердцем, который всегда с честью и достоинством служит интересам страны.

Кадыров отметил, что Гуцериев поддержал ключевые социальные проекты, направленные на повышение качества жизни граждан, укрепление инфраструктуры и развитие экономики республики.

Гуцериев является основателем промышленно-финансовой группы «Сафмар», в которую входят сеть одноименных отелей, ПАО НК «Русснефть», АО НК «Нефтиса», АО «Фортеинвест», ГК «А101» и другие. На 15 апреля состояние Гуцериева оценивалось в $5 млрд 800 млн по версии Forbes. Он также владеет благотворительным фондом «Сафмар».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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