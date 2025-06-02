Кадыров присвоил миллиардеру Гуцериеву звание почетного гражданина Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении звания «Почетный гражданин Чеченской Республики» предпринимателю Михаилу Гуцериеву, сообщил политик в своем Telegram-канале.
«Микаил Сафарбекович внес весомый вклад в восстановление Чеченской Республики после трагических событий», – заявил Кадыров. Он также назвал Гуцериева человеком с огромным сердцем, который всегда с честью и достоинством служит интересам страны.
Кадыров отметил, что Гуцериев поддержал ключевые социальные проекты, направленные на повышение качества жизни граждан, укрепление инфраструктуры и развитие экономики республики.
Гуцериев является основателем промышленно-финансовой группы «Сафмар», в которую входят сеть одноименных отелей, ПАО НК «Русснефть», АО НК «Нефтиса», АО «Фортеинвест», ГК «А101» и другие. На 15 апреля состояние Гуцериева оценивалось в $5 млрд 800 млн по версии Forbes. Он также владеет благотворительным фондом «Сафмар».