АТОР: российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции
Информации о российских туристах, пострадавших в результате землетрясения в турецком городе Мармарис (провинция Мугла), нет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно подсчетам Аналитической службы ассоциации, сейчас в Мугле могут отдыхать 10 000–15 000 туристов из России. Отдыхающие отделались испугом, но не пострадали. По данным «Интуриста», Coral Travel, Pegas Touristik и других крупных компаний, жалоб и просьб о досрочном возвращении в Россию туроператорам не поступало.
3 июня министр внутренних дел Турции Али Ерликая рассказал, что в Мармарисе произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате подземных толчков погибла 14-летняя девушка, еще 69 человек пострадали. В отделении неотложной помощи остаются 46 человек. По предварительной информации, разрушений в жилых зданиях города нет. Землетрясение также ощущалось в других провинциях.
Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции сообщило, что землетрясение произошло в 03:01 3 июня по местному времени (совпадает с мск) на глубине 77,07 км.