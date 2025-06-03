АТОР: российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции

3 июня министр внутренних дел Турции Али Ерликая рассказал, что в Мармарисе произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате подземных толчков погибла 14-летняя девушка, еще 69 человек пострадали. В отделении неотложной помощи остаются 46 человек. По предварительной информации, разрушений в жилых зданиях города нет. Землетрясение также ощущалось в других провинциях.