При землетрясении в Турции погиб один и пострадали 69 человек
В турецком городе Мармарис (провинция Мугла) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Погибла 14-летняя девушка, еще 69 человек пострадали, сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети X.
По его словам, девушка скончалась в больнице. В отделении неотложной помощи все еще находятся 46 человек.
Разрушений в жилых зданиях города, предварительно, нет. Землетрясение также ощущалось в других провинциях, отметил Ерликая.
По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, землетрясение произошло в 03:01 3 июня по местному времени (совпадает с московским) на глубине 77,07 км.
25 апреля в Мраморном море возле Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр толчков располагался в 17,82 км от района Бююкчекмедже. До этого, 23 апреля, в Мраморном море в районе Силиври было зафиксировано два землетрясения.