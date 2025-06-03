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При землетрясении в Турции погиб один и пострадали 69 человек

Ведомости

В турецком городе Мармарис (провинция Мугла) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Погибла 14-летняя девушка, еще 69 человек пострадали, сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети X.

По его словам, девушка скончалась в больнице. В отделении неотложной помощи все еще находятся 46 человек.

Разрушений в жилых зданиях города, предварительно, нет. Землетрясение также ощущалось в других провинциях, отметил Ерликая.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, землетрясение произошло в 03:01 3 июня по местному времени (совпадает с московским) на глубине 77,07 км.

25 апреля в Мраморном море возле Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр толчков располагался в 17,82 км от района Бююкчекмедже. До этого, 23 апреля, в Мраморном море в районе Силиври было зафиксировано два землетрясения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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