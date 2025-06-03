При землетрясении в Турции погиб один и пострадали 69 человек

25 апреля в Мраморном море возле Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр толчков располагался в 17,82 км от района Бююкчекмедже. До этого, 23 апреля, в Мраморном море в районе Силиври было зафиксировано два землетрясения.