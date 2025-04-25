В Турции произошло новое землетрясение
В Мраморном море возле Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщается на сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.
Стихийное бедствие произошло в 20:33 по местному времени (совпадает с мск). Эпицентр подземных толчков находился в 17,82 км от района Бююкчекмедже.
23 апреля в Мраморном море в районе турецкого города Силиври произошло два землетрясения. Первое из них магнитудой 3,9 было зафиксировано в 12:13. В 12:49 последовало второе землетрясение магнитудой 6,2. После произошел 51 афтершок, магнитуда самого сильного из них достигла 5,9.
Управление губернатора провинции Стамбул сообщило, что в результате стихийного бедствия пострадал 151 человек. Пострадавшие получили травмы, совершив прыжки с высоты в момент паники. Генеральное консульство России в Турции заявило об отсутствии информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения.
По данным турецких властей, серьезных разрушений или повреждений в жилых и административных зданиях, а также на объектах транспортной инфраструктуры зафиксировано не было.