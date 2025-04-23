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Что известно о землетрясении в Стамбуле

При ЧП пострадал 151 человек
Елена Вострикова
Anne Pollmann / TASS
Anne Pollmann / TASS

В районе Стамбула произошла серия землетрясений, крупнейшее из которых достигло магнитуды 6,2. Об этом сообщает министерство по управлению чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в Мраморном море в районе города Силиври, расположенного к западу от центральной части Стамбула. Первое землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 12:13 по местному времени, а второе, более мощное – в 12:49. Во время подземных толчков жители в панике покинули здания и вышли на улицы. Многие сообщали о перебоях с сотовой связью.

По данным властей Турции, серьезных разрушений или повреждений в жилых и административных зданиях, а также на объектах транспортной инфраструктуры – автомагистралях, в аэропортах, вокзалах и метро – не зафиксировано. Об этом сообщает турецкая газета Yenisafak со ссылкой на заявления представителей различных ведомств.

Управление губернатора провинции Стамбул сообщило, что в результате землетрясения магнитудой 6,2 пострадал 151 человек. Все пострадавшие получили травмы, совершив прыжки с высоты в момент паники. Их жизни вне опасности, жертв нет.

«Разрушений жилых домов в городе в целом нет. В районе Фатих рухнуло заброшенное здание, однако в результате этого инцидента никто не пострадал», – приводит заявление властей провинции телеканал Haberturk.

Кроме того, власти подчеркнули, что после землетрясения «не зарегистрировано никаких негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию».

Генконсульство РФ сообщило, что данных о пострадавших при землетрясении в Стамбуле россиянах нет. Ведомство рекомендовало гражданам, находящимся в городе и окрестностях, следовать требованиям безопасности при стихийном бедствии и избегать паники.

В феврале 2023 г. на юго-востоке Турции и севере Сирии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Позднее последовал второй мощный толчок магнитудой 7,6 в районе провинции Кахраманмараш. В общей сложности стихийное бедствие затронуло 10 регионов Турции.

Последствия землетрясения оказались катастрофическими: около 50 000 человек погибли, а не менее 41 000 зданий получили повреждения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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