Что известно о землетрясении в Стамбуле

Что известно о землетрясении в СтамбулеПри ЧП пострадал 151 человек
В районе Стамбула произошла серия землетрясений, крупнейшее из которых достигло магнитуды 6,2. Об этом сообщает министерство по управлению чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции (AFAD).
Подземные толчки были зафиксированы в Мраморном море в районе города Силиври, расположенного к западу от центральной части Стамбула. Первое землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 12:13 по местному времени, а второе, более мощное – в 12:49. Во время подземных толчков жители в панике покинули здания и вышли на улицы. Многие сообщали о перебоях с сотовой связью.
По данным властей Турции, серьезных разрушений или повреждений в жилых и административных зданиях, а также на объектах транспортной инфраструктуры – автомагистралях, в аэропортах, вокзалах и метро – не зафиксировано. Об этом сообщает турецкая газета Yenisafak со ссылкой на заявления представителей различных ведомств.
Управление губернатора провинции Стамбул сообщило, что в результате землетрясения магнитудой 6,2 пострадал 151 человек. Все пострадавшие получили травмы, совершив прыжки с высоты в момент паники. Их жизни вне опасности, жертв нет.
«Разрушений жилых домов в городе в целом нет. В районе Фатих рухнуло заброшенное здание, однако в результате этого инцидента никто не пострадал», – приводит заявление властей провинции телеканал Haberturk.
Кроме того, власти подчеркнули, что после землетрясения «не зарегистрировано никаких негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию».
Генконсульство РФ сообщило, что данных о пострадавших при землетрясении в Стамбуле россиянах нет. Ведомство рекомендовало гражданам, находящимся в городе и окрестностях, следовать требованиям безопасности при стихийном бедствии и избегать паники.
В феврале 2023 г. на юго-востоке Турции и севере Сирии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Позднее последовал второй мощный толчок магнитудой 7,6 в районе провинции Кахраманмараш. В общей сложности стихийное бедствие затронуло 10 регионов Турции.
Последствия землетрясения оказались катастрофическими: около 50 000 человек погибли, а не менее 41 000 зданий получили повреждения.