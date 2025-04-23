Что известно о землетрясении в Стамбуле

Подземные толчки были зафиксированы в Мраморном море в районе города Силиври, расположенного к западу от центральной части Стамбула. Первое землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 12:13 по местному времени, а второе, более мощное – в 12:49. Во время подземных толчков жители в панике покинули здания и вышли на улицы. Многие сообщали о перебоях с сотовой связью.