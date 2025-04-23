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/ Общество

Генконсульство России: данных о пострадавших при землетрясении в Стамбуле нет

Ведомости

Информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения у турецкого города Силиври (провинция Стамбул) нет. Об этом сообщило генеральное консульство России в Стамбуле.

По его данным, в 12:49 по местному времени (совпадает с мск) в Мраморном море на глубине 6.9 км рядом с Силиври произошло землетрясение магнитудой 6,2, сопровождавшееся серией афтершоков меньшей магнитуды. Ведомство рекомендовала гражданам, находящимся в городе и окрестностях, следовать требованиям безопасности при стихийном бедствии и избегать паники.

На сайте Управления по управлению чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции (AFAD) сказано, что в Мраморном море в районе Силиври было два землетрясения. Первое из них магнитудой 3,9 произошло в 12:13. В 12:49 последовало второе землетрясение магнитудой 6,2.

Управление губернатора Стамбула в X сообщило, что на данный момент сообщений о разрушении зданий не поступало. Там призвали граждан сохранять спокойствие и не приближаться к зданиям, которые могли быть повреждены.

В феврале 2023 г. на юго-востоке Турции и севере Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8 с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позднее толчок магнитудой 7,6 в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны. В результате стихийного бедствия погибло около 50 000 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что при землетрясении были повреждены не менее 41 000 зданий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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