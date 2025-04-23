Генконсульство России: данных о пострадавших при землетрясении в Стамбуле нет

В феврале 2023 г. на юго-востоке Турции и севере Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8 с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позднее толчок магнитудой 7,6 в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны. В результате стихийного бедствия погибло около 50 000 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что при землетрясении были повреждены не менее 41 000 зданий.