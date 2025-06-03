Магнитная буря на земле продолжается 48 часов и достигла сильного уровня G3

31 мая ученые зарегистрировали на Солнце крупнейший в этом году выброс массы, он направлен в сторону Земли. По данным специалистов, выброс массы менее мощный, чем в мае 2024 г. (тогда это привело к бурям высшего уровня). При этом, предварительно, может начаться самая крупная серия магнитных бурь 2025 г. с пиковыми значениями до G4.