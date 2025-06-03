Магнитная буря на земле продолжается 48 часов и достигла сильного уровня G3
Магнитная буря на земле достигла сильного уровня – отметки G3. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений составила 54 часа, из которых 48 пришлось на бури «красного уровня».
Возможно, это рекордное значение для текущего солнечного цикла, говорится в сообщении.
В лаборатории рассказали, что несмотря на высокие баллы, буря подходит к завершению. Сейчас она поддерживается только за счет благоприятной конфигурации межпланетного магнитного поля. Остальные параметры вернулись в норму. Показатель скорости все еще повышен в 1,5 раза и держится на уровне 600 км в секунду.
Днем ранее представитель Института прикладной геофизики рассказал ТАСС, что магнитная буря продлится как минимум до 3 июня, ее сила будет периодически меняться.
31 мая ученые зарегистрировали на Солнце крупнейший в этом году выброс массы, он направлен в сторону Земли. По данным специалистов, выброс массы менее мощный, чем в мае 2024 г. (тогда это привело к бурям высшего уровня). При этом, предварительно, может начаться самая крупная серия магнитных бурь 2025 г. с пиковыми значениями до G4.