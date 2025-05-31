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На Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс массы

Ведомости

Ученые зарегистрировали на Солнце крупнейший в этом году выброс массы, он направлен в сторону Земли. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Выброс произошел впоследствии сильной солнечной вспышки уровня M8.2, которая была зафиксирована в 03:05 мск в ночь на 31 мая. По данным специалистов, выброс массы менее мощный, чем в мае 2024 г. (тогда это привело к бурям высшего уровня). При этом, предварительно, может начаться самая крупная серия магнитных бурь 2025 г. с пиковыми значениями до G4.

«Прогнозная ветвь на G5 также существует, но имеет на данный момент 2% вероятности», – говорится в сообщении.

Скорость плазмы оценивается как исключительно высокая. Солнечное вещество может достигнуть Земли поздним вечером по мск 1 июня. Прогноз будет неоднократно уточняться, предупредили в лаборатории.

29 мая в лаборатории солнечной астрономии сообщили о магнитной буре, уровень которой был близок к G3. Причиной явления эксперты назвали появление в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр. 25 мая на Солнце произошла вспышка класса Х1.1, которая длилась 17 минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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