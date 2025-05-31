На Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс массы
Ученые зарегистрировали на Солнце крупнейший в этом году выброс массы, он направлен в сторону Земли. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Выброс произошел впоследствии сильной солнечной вспышки уровня M8.2, которая была зафиксирована в 03:05 мск в ночь на 31 мая. По данным специалистов, выброс массы менее мощный, чем в мае 2024 г. (тогда это привело к бурям высшего уровня). При этом, предварительно, может начаться самая крупная серия магнитных бурь 2025 г. с пиковыми значениями до G4.
«Прогнозная ветвь на G5 также существует, но имеет на данный момент 2% вероятности», – говорится в сообщении.
Скорость плазмы оценивается как исключительно высокая. Солнечное вещество может достигнуть Земли поздним вечером по мск 1 июня. Прогноз будет неоднократно уточняться, предупредили в лаборатории.
29 мая в лаборатории солнечной астрономии сообщили о магнитной буре, уровень которой был близок к G3. Причиной явления эксперты назвали появление в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр. 25 мая на Солнце произошла вспышка класса Х1.1, которая длилась 17 минут.