На Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс массы

Выброс произошел впоследствии сильной солнечной вспышки уровня M8.2, которая была зафиксирована в 03:05 мск в ночь на 31 мая. По данным специалистов, выброс массы менее мощный, чем в мае 2024 г. (тогда это привело к бурям высшего уровня). При этом, предварительно, может начаться самая крупная серия магнитных бурь 2025 г. с пиковыми значениями до G4.