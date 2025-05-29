На Земле зарегистрирована сильная магнитная буря
Уровень сильной магнитной бури, зафиксированной на Земле, близок к G3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Сильнейшие значения колебаний магнитного поля отмечены 3:00 и 6:00 мск.
Причиной магнитных бурь эксперты назвали появление в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр – они образовались еще вчера.
По оценкам специалистов лаборатории, к 7:00-8:00 мск ситуация стабилизировалась до «слабых возмущений», однако в течение дня, как и до конца недели, есть высокие вероятности повторных всплесков. Точный прогноз сделать сложно, т.к. «на Солнце сейчас находится несколько более мелких структур», – сравнили в лаборатории изменения по сравнению с ранней весной, когда звезду покрывали корональные дыры большой площади.
Скорость солнечного ветра, по данным экспертов, варьируется от 600 до 800 км/с, «что является большими и очень большими значениями». Отмечены также исключительно высокие температуры плазмы, которая окружает землю, – около 1 млн градусов.
В 04:52 25 мая на Солнце произошла вспышка класса Х1.1. Она продолжалась 17 минут. Вспышки класса Х – наиболее мощные и могут вызывать сильные геомагнитные возмущения. Они часто сопровождаются выбросами корональной массы, которая способна провоцировать магнитные бури и влиять на работу радиосвязи и навигационных систем, достигая Земли.