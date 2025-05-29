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На Земле зарегистрирована сильная магнитная буря

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Уровень сильной магнитной бури, зафиксированной на Земле, близок к G3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Сильнейшие значения колебаний магнитного поля отмечены 3:00 и 6:00 мск.

Причиной магнитных бурь эксперты назвали появление в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр – они образовались еще вчера.

По оценкам специалистов лаборатории, к 7:00-8:00 мск ситуация стабилизировалась до «слабых возмущений», однако в течение дня, как и до конца недели, есть высокие вероятности повторных всплесков. Точный прогноз сделать сложно, т.к. «на Солнце сейчас находится несколько более мелких структур», – сравнили в лаборатории изменения по сравнению с ранней весной, когда звезду покрывали корональные дыры большой площади.

Скорость солнечного ветра, по данным экспертов, варьируется от 600 до 800 км/с, «что является большими и очень большими значениями». Отмечены также исключительно высокие температуры плазмы, которая окружает землю, – около 1 млн градусов.

В 04:52 25 мая на Солнце произошла вспышка класса Х1.1. Она продолжалась 17 минут. Вспышки класса Х – наиболее мощные и могут вызывать сильные геомагнитные возмущения. Они часто сопровождаются выбросами корональной массы, которая способна провоцировать магнитные бури и влиять на работу радиосвязи и навигационных систем, достигая Земли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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