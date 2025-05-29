На Земле зарегистрирована сильная магнитная буря

По оценкам специалистов лаборатории, к 7:00-8:00 мск ситуация стабилизировалась до «слабых возмущений», однако в течение дня, как и до конца недели, есть высокие вероятности повторных всплесков. Точный прогноз сделать сложно, т.к. «на Солнце сейчас находится несколько более мелких структур», – сравнили в лаборатории изменения по сравнению с ранней весной, когда звезду покрывали корональные дыры большой площади.