На Солнце произошла вспышка высочайшего класса
В 04:52 мск 25 мая на Солнце произошла мощная вспышка класса Х1.1, которая продолжалась 17 минут. Об этом сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики имени Федорова. Вспышка была зарегистрирована в группе солнечных пятен 4098 (S05W22).
24 мая в 23:23 мск, в той же активной области Солнца была зафиксирована вспышка класса М2.2 продолжительностью 26 минут.
Солнечные вспышки классифицируются по пяти категориям в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х являются наиболее мощными и могут вызывать сильные геомагнитные возмущения. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами корональной массы, которые, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури и влиять на работу радиосвязи и навигационных систем.