На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Солнечные вспышки классифицируются по пяти категориям в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х являются наиболее мощными и могут вызывать сильные геомагнитные возмущения. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами корональной массы, которые, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури и влиять на работу радиосвязи и навигационных систем.