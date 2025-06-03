Жителей Запорожья начали постепенно подключать к электросети
В Запорожской области началось поэтапное подключение потребителей к электросети. Свет вернулся в дома уже у порядка 20% жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«Часть потребителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключены к электроснабжению», – отметил глава Запорожья. По его словам, специалисты продолжают непрерывно восстанавливать сеть и подключать новых абонентов.
Утром 3 июня Балицкий писал о более чем 600 000 жителей в 457 населенных пунктах Запорожской области, которые остались без света после ударов украинских беспилотников самолетного типа. Удары пришлись по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей и вывели из строя ряд подстанций.
В Херсонской области без воды и света остались более 227 000 абонентов в 288 населенных пунктах. Там произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ Джанкой – Мелитополь. В Геническом муниципальном округе была объявлена ракетная опасность.