Жителей Запорожья начали постепенно подключать к электросети

Утром 3 июня Балицкий писал о более чем 600 000 жителей в 457 населенных пунктах Запорожской области, которые остались без света после ударов украинских беспилотников самолетного типа. Удары пришлись по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей и вывели из строя ряд подстанций.