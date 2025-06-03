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Жителей Запорожья начали постепенно подключать к электросети

Ведомости

В Запорожской области началось поэтапное подключение потребителей к электросети. Свет вернулся в дома уже у порядка 20% жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Часть потребителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключены к электроснабжению», – отметил глава Запорожья. По его словам, специалисты продолжают непрерывно восстанавливать сеть и подключать новых абонентов.

Утром 3 июня Балицкий писал о более чем 600 000 жителей в 457 населенных пунктах Запорожской области, которые остались без света после ударов украинских беспилотников самолетного типа. Удары пришлись по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей и вывели из строя ряд подстанций.

В Херсонской области без воды и света остались более 227 000 абонентов в 288 населенных пунктах. Там произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ Джанкой – Мелитополь. В Геническом муниципальном округе была объявлена ракетная опасность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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