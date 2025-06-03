Более 227 000 жителей Херсонской области остались без энергоснабжения

В ночь на 3 июня Украина массировано атаковала Херсонскую области беспилотниками самолетного типа. В Геническом муниципальном округе была объявлена ракетная опасность. После этого Сальдо сообщал о более 100 000 жителей в 150 населенных пунктах Херсонской области, которые лишились света.