Более 227 000 жителей Херсонской области остались без энергоснабжения
В Херсонской области после атаки беспилотников без света и воды остались более 227 000 жителей в 288 населенных пунктах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, после ударов украинских БПЛА произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ «Джанкой – Мелитополь». Вода и свет пропали в Геническом, Новотроицком, Ивановском, Великолепетихском, Нижнесерогозском, частично Каховском, Горностаевском, Верхнерогачинском и Чаплинском муниципальных округах.
Губернатор отметил, что сейчас идет работа над включением резервных схем подачи электричества и проверка оборудования.
ТАСС со ссылкой на местный новостной Telegram-канал писал, что специалисты госпредприятия «Облводоканал» подключили водонасосные станции Херсонской области к аварийным источникам питания и организовали подвоз технической воды жителям региона.
После украинских атак пострадала и Запорожская область. Электроснабжения лишились 457 населенных пунктов региона и более 600 000 человек.