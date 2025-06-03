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Более 227 000 жителей Херсонской области остались без энергоснабжения

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В Херсонской области после атаки беспилотников без света и воды остались более 227 000 жителей в 288 населенных пунктах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, после ударов украинских БПЛА произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ «Джанкой – Мелитополь». Вода и свет пропали в Геническом, Новотроицком, Ивановском, Великолепетихском, Нижнесерогозском, частично Каховском, Горностаевском, Верхнерогачинском и Чаплинском муниципальных округах.

Губернатор отметил, что сейчас идет работа над включением резервных схем подачи электричества и проверка оборудования.

ТАСС со ссылкой на местный новостной Telegram-канал писал, что специалисты госпредприятия «Облводоканал» подключили водонасосные станции Херсонской области к аварийным источникам питания и организовали подвоз технической воды жителям региона.

В ночь на 3 июня Украина массировано атаковала Херсонскую области беспилотниками самолетного типа. В Геническом муниципальном округе была объявлена ракетная опасность. После этого Сальдо сообщал о более 100 000 жителей в 150 населенных пунктах Херсонской области, которые лишились света.

После украинских атак пострадала и Запорожская область. Электроснабжения лишились 457 населенных пунктов региона и более 600 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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