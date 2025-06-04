Путин выразил соболезнования родным композитора Евгения Доги

Дога – молдавский и советский композитор, дирижер и педагог. Родился 1 марта 1937 г. в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР (ныне Приднестровье). В 1951 г. поступил в Кишиневское музыкальное училище по классу виолончели, а затем – в Кишиневскую консерваторию. В 1960 г. завоевал признание как автор симфонических, камерных и вокальных произведений. Широкую известность ему принесла музыка к фильмам, в частности, «Табор уходит в небо» (1976) и «Мой ласковый и нежный зверь» (1978) (вальс из этой картины стал одним из самых узнаваемых музыкальных произведений XX в.). Помимо творчества Дога занимался педагогической и общественной деятельностью, преподавал в Кишиневской консерватории, был депутатом Верховного совета СССР, а в 2017 г. баллотировался на пост президента Молдовы.