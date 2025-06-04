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Путин выразил соболезнования родным композитора Евгения Доги

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР, композитора Евгения Доги, который скончался 3 июня. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Его просветительская, благотворительная деятельность – яркая страница истории нашей многонациональной культуры», – отметил лидер РФ.

Он также отметил самобытность Доги, его талант и увлеченность, а также назвал композитора настоящим мастером.

Дога скончался 3 июня на 89-м году жизни. Президент Молдавии Майя Санду сообщала, что в день похорон композитора в Республике будет объявлен траур в знак почтения.

Дога – молдавский и советский композитор, дирижер и педагог. Родился 1 марта 1937 г. в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР (ныне Приднестровье). В 1951 г. поступил в Кишиневское музыкальное училище по классу виолончели, а затем – в Кишиневскую консерваторию. В 1960 г. завоевал признание как автор симфонических, камерных и вокальных произведений. Широкую известность ему принесла музыка к фильмам, в частности, «Табор уходит в небо» (1976) и «Мой ласковый и нежный зверь» (1978) (вальс из этой картины стал одним из самых узнаваемых музыкальных произведений XX в.). Помимо творчества Дога занимался педагогической и общественной деятельностью, преподавал в Кишиневской консерватории, был депутатом Верховного совета СССР, а в 2017 г. баллотировался на пост президента Молдовы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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