Проект по мгновенной блокировке мошеннических сайтов стартовал 4 июня
Стартовал пилотный проект, который позволяет мгновенно блокировать сайты, крадущие личные данные пользователей. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Проект, по информации ведомства, – это «новая система для мгновенного выявления и блокировки поддельных сайтов и приложений, которые крадут логины, пароли и личные и платежные данные граждан». В тестовом режима система будет работать до 1 марта 2026 г.
Целью проекта назвали создание механизма защиты пользователей от интернет-мошенничества и отработку слаженного взаимодействия интернет-инфраструктуры и ключевых ведомств – Минцифры, МВД, ФСБ, ЦБ, Генпрокуратуры и других.
В ведомстве уточнили, что этот пилот относится к части национальных программ по кибербезопасности и цифровой трансформации, направленных на повышение безопасности в интернете.
Представитель «Яндекс.Браузера» рассказывал «Ведомостям», что в 2025 г. ежемесячно порядка 9 млн интернет-пользователей в России сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, которые содержат вредоносные файлы. В статистике учитывались срабатывания браузера при попытке перейти на такой сайт.