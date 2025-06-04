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Проект по мгновенной блокировке мошеннических сайтов стартовал 4 июня

Ведомости

Стартовал пилотный проект, который позволяет мгновенно блокировать сайты, крадущие личные данные пользователей. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Проект, по информации ведомства, – это «новая система для мгновенного выявления и блокировки поддельных сайтов и приложений, которые крадут логины, пароли и личные и платежные данные граждан». В тестовом режима система будет работать до 1 марта 2026 г.

Целью проекта назвали создание механизма защиты пользователей от интернет-мошенничества и отработку слаженного взаимодействия интернет-инфраструктуры и ключевых ведомств – Минцифры, МВД, ФСБ, ЦБ, Генпрокуратуры и других.

В ведомстве уточнили, что этот пилот относится к части национальных программ по кибербезопасности и цифровой трансформации, направленных на повышение безопасности в интернете.

Представитель «Яндекс.Браузера» рассказывал «Ведомостям», что в 2025 г. ежемесячно порядка 9 млн интернет-пользователей в России сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, которые содержат вредоносные файлы. В статистике учитывались срабатывания браузера при попытке перейти на такой сайт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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