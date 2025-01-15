Около 9 млн россиян каждый месяц сталкиваются с мошенническими сайтами

В 2024 г. ежемесячно около 9 млн российских интернет-пользователей сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, содержащими вредоносные файлы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Яндекс браузера». Чаще всего на фишинговые сайты пользователи пытались перейти с мобильных устройств: 5,5 млн человек сталкивались с такой проблемой хотя бы раз в месяц. Доля пользователей Android, сталкивающихся с такой угрозой, была на 10% больше, чем среди владельцев устройств на iOS, что может быть связано со сценариями использования устройств и с намерениями злоумышленников, добавил он.