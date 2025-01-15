Около 9 млн россиян каждый месяц сталкиваются с мошенническими сайтами

Около 9 млн россиян каждый месяц сталкиваются с мошенническими сайтами17% пользователей компьютеров и 12,5% владельцев мобильных устройств игнорировали предупреждения и переходили на ресурсы жуликов
В 2024 г. ежемесячно около 9 млн российских интернет-пользователей сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, содержащими вредоносные файлы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Яндекс браузера». Чаще всего на фишинговые сайты пользователи пытались перейти с мобильных устройств: 5,5 млн человек сталкивались с такой проблемой хотя бы раз в месяц. Доля пользователей Android, сталкивающихся с такой угрозой, была на 10% больше, чем среди владельцев устройств на iOS, что может быть связано со сценариями использования устройств и с намерениями злоумышленников, добавил он.
В статистике учитывались срабатывания «Яндекс браузера» при попытке пользователей перейти на мошеннический сайт, объяснил представитель компании. В такой ситуации браузер выдает предупреждение о том, что ресурс может быть небезопасным. Но 17,2% пользователей десктопных компьютеров и 12,5% владельцев мобильных устройств такие предупреждения игнорировали, следует из статистики компании.