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Около 9 млн россиян каждый месяц сталкиваются с мошенническими сайтами

17% пользователей компьютеров и 12,5% владельцев мобильных устройств игнорировали предупреждения и переходили на ресурсы жуликов
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2024 г. ежемесячно около 9 млн российских интернет-пользователей сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, содержащими вредоносные файлы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Яндекс браузера». Чаще всего на фишинговые сайты пользователи пытались перейти с мобильных устройств: 5,5 млн человек сталкивались с такой проблемой хотя бы раз в месяц. Доля пользователей Android, сталкивающихся с такой угрозой, была на 10% больше, чем среди владельцев устройств на iOS, что может быть связано со сценариями использования устройств и с намерениями злоумышленников, добавил он.

В статистике учитывались срабатывания «Яндекс браузера» при попытке пользователей перейти на мошеннический сайт, объяснил представитель компании. В такой ситуации браузер выдает предупреждение о том, что ресурс может быть небезопасным. Но 17,2% пользователей десктопных компьютеров и 12,5% владельцев мобильных устройств такие предупреждения игнорировали, следует из статистики компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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