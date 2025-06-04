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Уровень рождаемости в Японии побил антирекорд 1899 года

Ведомости

В течение прошлого года в Японии родились 686 000 человек, что является антирекордом с 1899 г. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

В 2024 г. рождаемость в стране снизилась на 5,7% по сравнению с показателем годом ранее. Это привело к снижению суммарного коэффициента рождаемости до рекордно низкого уровня в 1,15, в то время как в предыдущем году он составлял 1,2. Этот показатель в Японии продолжает уменьшаться на протяжении девяти лет подряд.

По данным, разбитым по префектурам, Токио продемонстрировал самый низкий уровень рождаемости – 0,96. За ним следуют Мияги с показателем 1 и Хоккайдо с 1,01. На Окинаве, расположенной на юге Японии, был зарегистрирован самый высокий коэффициент – 1,54, в то время как Фукуи показал 1,46.

Дети, рожденные иностранными гражданами, в статистике не учитывались.

В то же время количество зарегистрированных браков увеличилось более чем на 10 000 по сравнению с 2023 г., составив 485 000.

Смертность достигла рекордно высокого показателя впервые с момента окончания Второй мировой войны. За 2024 г. в Японии скончалось более 1,6 млн человек.

15 апреля агентство Bloomberg писало, что за прошлый год население Японии сократилось на 550 000 человек, продлив полосу снижения до 14 лет подряд. Общая численность населения в 2024 г. сократилась до 123,8 млн, согласно данным Бюро статистики Японии. Количество людей в возрасте от 15 до 64 лет – трудоспособное население – сократилось на 224 000 до 73,7 млн. Детское – на 343 000 до 13,8 млн, это рекордно низкие 11,2% от общего числа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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