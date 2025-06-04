Уровень рождаемости в Японии побил антирекорд 1899 года

В 2024 г. рождаемость в стране снизилась на 5,7% по сравнению с показателем годом ранее. Это привело к снижению суммарного коэффициента рождаемости до рекордно низкого уровня в 1,15, в то время как в предыдущем году он составлял 1,2. Этот показатель в Японии продолжает уменьшаться на протяжении девяти лет подряд.