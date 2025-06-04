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Матвиенко пошутила над физической формой министра спорта Дегтярева

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в шутливой манере указала не недостаточную физическую подготовку министра спорта Михаила Дегтярева. Диалог состоялся на заседании Совфеда.

Матвиенко спросила Дегтярева, каким видом спорта он занимается. Дегтярев ответил, что является мастером спорта по фехтованию, и пошутил, что предпочитает политические игры, «особенно в регионах».

«А на турнике сколько раз подтягиваетесь? <…> Десять? <…> Десять маловато, мне кажется, для министра», – сказала спикер СФ.

Сам Дегтярев также спросил у сенаторов, кто из них утром делал зарядку – многие подняли руки.

В октябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщал, что к 2030 г. в систематические занятия спортом планируется вовлечь 70% россиян. По его словам, спорт должен стать нормой жизни для 93 млн человек всех возрастов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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