Матвиенко пошутила над физической формой министра спорта Дегтярева
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в шутливой манере указала не недостаточную физическую подготовку министра спорта Михаила Дегтярева. Диалог состоялся на заседании Совфеда.
Матвиенко спросила Дегтярева, каким видом спорта он занимается. Дегтярев ответил, что является мастером спорта по фехтованию, и пошутил, что предпочитает политические игры, «особенно в регионах».
«А на турнике сколько раз подтягиваетесь? <…> Десять? <…> Десять маловато, мне кажется, для министра», – сказала спикер СФ.
Сам Дегтярев также спросил у сенаторов, кто из них утром делал зарядку – многие подняли руки.
В октябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщал, что к 2030 г. в систематические занятия спортом планируется вовлечь 70% россиян. По его словам, спорт должен стать нормой жизни для 93 млн человек всех возрастов.