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Минобороны: силы ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА над российскими регионами

Ведомости

Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки украинских беспилотников в ночь с 3 на 4 июня. С 22:00 до 00:00 средства ПВО уничтожили 29 беспилотников самолетного типа, сообщили в ведомстве.

Наибольшее число дронов – 15 – было сбито в Белгородской области, 11 уничтожили над Ростовской и ещё 3 – над Воронежской областью.

Также массированные атаки БПЛА зафиксированы и на территориях новых регионов. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил как минимум о пяти взрывах в небе над Мелитополем. По его словам, ВСУ пытались нанести удар по электроподстанции. В результате часть города, а также Приморск, Энергодар и Акимовка остались без света.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об ударах дронов и применении кассетных боеприпасов. Повреждены жилые дома, произошло аварийное отключение электричества в Геническом муниципальном округе и прилегающих населенных пунктах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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