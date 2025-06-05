Минобороны: силы ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА над российскими регионами

Также массированные атаки БПЛА зафиксированы и на территориях новых регионов. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил как минимум о пяти взрывах в небе над Мелитополем. По его словам, ВСУ пытались нанести удар по электроподстанции. В результате часть города, а также Приморск, Энергодар и Акимовка остались без света.