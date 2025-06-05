Минобороны: силы ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА над российскими регионами
Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки украинских беспилотников в ночь с 3 на 4 июня. С 22:00 до 00:00 средства ПВО уничтожили 29 беспилотников самолетного типа, сообщили в ведомстве.
Наибольшее число дронов – 15 – было сбито в Белгородской области, 11 уничтожили над Ростовской и ещё 3 – над Воронежской областью.
Также массированные атаки БПЛА зафиксированы и на территориях новых регионов. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил как минимум о пяти взрывах в небе над Мелитополем. По его словам, ВСУ пытались нанести удар по электроподстанции. В результате часть города, а также Приморск, Энергодар и Акимовка остались без света.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об ударах дронов и применении кассетных боеприпасов. Повреждены жилые дома, произошло аварийное отключение электричества в Геническом муниципальном округе и прилегающих населенных пунктах.