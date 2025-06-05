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Жителей РФ ждет трехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня России

Ведомости

На следующей неделе россиян ждет четыре выходных дня в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с «РИА Новости».

Большинство жителей страны будут отдыхать с 12 по 15 июня включительно.

В День празднования Дня России в 2024 г. президент РФ Владимир Путин заявлял, что считает необходимым отмечать праздник как символ неразрывности тысячелетнего пути Отечества. Российский лидер отмечал, что державная мощь Древней Руси развивалась в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза. По его словам, все эти этапы – одно неразрывное целое с современной Россией.

12 июня 1990 г. первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Указом от 2 июня 1994 г. президент страны Борис Ельцин утвердил 12 июня государственным праздником – Днем принятия Декларации. В 1998 г. экс-глава государства предложил переименовать его в День России, а в 2002 г. это официально прописали в Трудовом кодексе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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