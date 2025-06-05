Жителей РФ ждет трехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня России
На следующей неделе россиян ждет четыре выходных дня в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с «РИА Новости».
Большинство жителей страны будут отдыхать с 12 по 15 июня включительно.
В День празднования Дня России в 2024 г. президент РФ Владимир Путин заявлял, что считает необходимым отмечать праздник как символ неразрывности тысячелетнего пути Отечества. Российский лидер отмечал, что державная мощь Древней Руси развивалась в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза. По его словам, все эти этапы – одно неразрывное целое с современной Россией.
12 июня 1990 г. первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Указом от 2 июня 1994 г. президент страны Борис Ельцин утвердил 12 июня государственным праздником – Днем принятия Декларации. В 1998 г. экс-глава государства предложил переименовать его в День России, а в 2002 г. это официально прописали в Трудовом кодексе.