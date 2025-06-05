Скончался первый канадский астронавт Марк Гарно
Марк Гарно, первый канадец в космосе, умер в возрасте 76 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщает CTV News.
В своем заявлении его супруга Пэм Гарно отметила, что муж до последнего сохранял силу духа. Палата общин почтила его память минутой молчания.
Гарно трижды летал в космос в составе миссий NASA (1984, 1996, 2000 гг.), а с 2001 по 2005 г. возглавлял Канадское космическое агентство. Позже он перешел в политику, занимая посты министра транспорта и министра иностранных дел.
Гарно ушел из политики в 2023 г., завершив 15-летнюю карьеру в парламенте. В прощальной речи Гарно призвал молодежь защищать демократию: «Я всегда старался сделать мир лучше».
Глава ККА Лиза Кэмпбелл назвала его «воплощением служения обществу», чье наследие продолжит вдохновлять. Премьер-министр Марк Карни отметил выдающиеся заслуги Гарно на всех занимаемых должностях. Бывший премьер-министр Джастин Трюдо опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он обнимает Гарно, и написал, что восхищается его службой и мужеством.