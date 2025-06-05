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Из-за подрыва полотна в Воронежской области задержали 26 поездов

Ведомости

21 пассажирский поезд задерживается из-за взрыва на железной дороге в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Среди задержанных составов оказались многие поезда ФПК, следующие на южные курорты России, включая Адлер, Сочи и Анапу:

  • Nº360 Калининград – Адлер

  • Nº304 Москва – Сухум

  • Nº460 Тамбов – Адлер

  • Nº44 Москва – Имеретинский курорт

  • Nº62 Москва – Нальчик

  • Nº558 Москва – Имеретинский курорт

  • Nº278 Санкт-Петербург – Анапа

  • Nº156 Москва – Анапа

  • Nº50 Санкт-Петербург – Кисловодск

  • Nº110 Москва – Анапа

  • Nº38 Нижний Новгород – Имеретинский курорт

  • Nº255 Анапа – Сосногорск

  • Nº525 Новороссийск – Екатеринбург

  • Nº101 Адлер – Москва

  • Nº3 Кисловодск – Москва

  • Nº83 Адлер – Москва

  • Nº219 Адлер – Вологда

  • Nº35 Адлер – Санкт-Петербург

  • Nº293 Анапа – Мурманск

  • Nº37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород

  • Nº109 Анапа – Москва

Также задерживаются пять составов «Гранд Сервис Экспресс», следующих в Крым:

  • №007/008 Санкт-Петербург – Севастополь

  • №173/174 Москва – Евпатория

  • № 92/93 Москва – Севастополь

  • №17/18 Симферополь – Москва.

  • №27/28 Симферополь – Москва.

Железнодорожники поясняют, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю поддержку пассажирам.

«Пассажиры поездов, опаздывающих на четыре часа и более, будут обеспечены питанием», – пояснили в ФПК.

До этого в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) появилась информация о временной приостановке движения на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области. Причиной стало выявленное повреждение железнодорожного полотна.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что машинист одного из поездов заметил незначительное повреждение пути. Пострадавших нет.

Позднее в ФСБ появились данные, что железнодорожное полотно в Воронежской области было повреждено в результате подрыва. По данным ведомства, есть все основания для возбуждения уголовного дела по статье терроризм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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