Из-за подрыва полотна в Воронежской области задержали 26 поездов
21 пассажирский поезд задерживается из-за взрыва на железной дороге в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
Среди задержанных составов оказались многие поезда ФПК, следующие на южные курорты России, включая Адлер, Сочи и Анапу:
Nº360 Калининград – Адлер
Nº304 Москва – Сухум
Nº460 Тамбов – Адлер
Nº44 Москва – Имеретинский курорт
Nº62 Москва – Нальчик
Nº558 Москва – Имеретинский курорт
Nº278 Санкт-Петербург – Анапа
Nº156 Москва – Анапа
Nº50 Санкт-Петербург – Кисловодск
Nº110 Москва – Анапа
Nº38 Нижний Новгород – Имеретинский курорт
Nº255 Анапа – Сосногорск
Nº525 Новороссийск – Екатеринбург
Nº101 Адлер – Москва
Nº3 Кисловодск – Москва
Nº83 Адлер – Москва
Nº219 Адлер – Вологда
Nº35 Адлер – Санкт-Петербург
Nº293 Анапа – Мурманск
Nº37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород
Nº109 Анапа – Москва
Также задерживаются пять составов «Гранд Сервис Экспресс», следующих в Крым:
№007/008 Санкт-Петербург – Севастополь
№173/174 Москва – Евпатория
№ 92/93 Москва – Севастополь
№17/18 Симферополь – Москва.
№27/28 Симферополь – Москва.
Железнодорожники поясняют, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю поддержку пассажирам.
«Пассажиры поездов, опаздывающих на четыре часа и более, будут обеспечены питанием», – пояснили в ФПК.
До этого в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) появилась информация о временной приостановке движения на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области. Причиной стало выявленное повреждение железнодорожного полотна.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что машинист одного из поездов заметил незначительное повреждение пути. Пострадавших нет.
Позднее в ФСБ появились данные, что железнодорожное полотно в Воронежской области было повреждено в результате подрыва. По данным ведомства, есть все основания для возбуждения уголовного дела по статье терроризм.