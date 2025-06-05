Силовики потребовали отключить 12 серверов Ura.ru
Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Свердловской области потребовали отключить 12 серверов Ura.ru. Об этом заявили в издании.
«Это объясняет причины сбоев в работе агентства», – говорится в сообщении.
По утверждению издания, следователи имели доступ в серверную более двух часов, сотрудникам агентства было отказано в праве наблюдать за этими действиями.
5 июня в редакцию Ura.ru пришли с обыском сотрудники СК. В издании сообщали, что силовиков интересуют источники происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Также прошли обыски в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции.
Издание сообщало о задержании редактора свердловской редакции Ura.ru Дениса Аллаярова, корреспондента свердловской редакции Сергея Бодрова, корреспондента Анны Салымской и главреда Ura.ru Дианы Козловой.
Адвокат Георгий Краснов рассказал «Ведомостям», что обыски в Ura.ru могут быть связаны с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле.
В поддержку Ura.ru выступили в Союзе журналистов России, назвав недопустимыми «подобные силовые мероприятия в отношении прессы».