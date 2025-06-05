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Силовики потребовали отключить 12 серверов Ura.ru

Ведомости

Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Свердловской области потребовали отключить 12 серверов Ura.ru. Об этом заявили в издании.

«Это объясняет причины сбоев в работе агентства», – говорится в сообщении.

По утверждению издания, следователи имели доступ в серверную более двух часов, сотрудникам агентства было отказано в праве наблюдать за этими действиями.

5 июня в редакцию Ura.ru пришли с обыском сотрудники СК. В издании сообщали, что силовиков интересуют источники происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Также прошли обыски в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции.

Издание сообщало о задержании редактора свердловской редакции Ura.ru Дениса Аллаярова, корреспондента свердловской редакции Сергея Бодрова, корреспондента Анны Салымской и главреда Ura.ru Дианы Козловой.

Адвокат Георгий Краснов рассказал «Ведомостям», что обыски в Ura.ru могут быть связаны с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле.

В поддержку Ura.ru выступили в Союзе журналистов России, назвав недопустимыми «подобные силовые мероприятия в отношении прессы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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