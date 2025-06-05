Что известно об обысках в редакции Ura.ru в Екатеринбурге

Что известно об обысках в редакции Ura.ru в ЕкатеринбургеСледователи проводят обыски в квартирах журналистов, работа редакции заблокирована
Следователи проводят обыски в екатеринбургской редакции Ura.ru. Об этом сообщили в издании, опубликовав видео следственных действий.
Издание сообщает, что обыски проводят сотрудники следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области. Силовиков интересуют источники происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области.
Следователи остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. По сообщению издания, в рамках расследования деятельности свердловской редакции, где работают 10 человек, остановлена работа «всего агентства, где трудится более 200 сотрудников в восьми регионах России». Также проходят обыски в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции, следует из сообщения.
Издание подтверждает, что задержан редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров. Заявляется, что к нему, как и в саму редакцию, не пустили адвоката: «И все же журналистам Ura.ru удалось добиться допуска адвоката. Аллаярову пока это не удалось».
«Журналисты редакции читают публикации в разных Telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет», – добавили в Ura.ru.
Речь идет о сообщениях агентств и Telegram-каналов о том, что обыски могут быть связаны с предполагаемым финансированием организацией «Альянс врачей» (считается в России иноагентом) в 2020 г.
СК России пока официально не сообщал о следственных действиях.
СМИ писали, что следственные мероприятия могут быть связаны с работой издания с источниками. Портал 66.ru сообщал, что силовиков «может интересовать, как в Ura.ru попадали ежедневные внутренние сводки МВД».