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Что известно об обысках в редакции Ura.ru в Екатеринбурге

Следователи проводят обыски в квартирах журналистов, работа редакции заблокирована
Максим Цуланов
Павел Лисицын / РИА Новости
Павел Лисицын / РИА Новости

Следователи проводят обыски в екатеринбургской редакции Ura.ru. Об этом сообщили в издании, опубликовав видео следственных действий.

Издание сообщает, что обыски проводят сотрудники следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области. Силовиков интересуют источники происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области.

Следователи остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. По сообщению издания, в рамках расследования деятельности свердловской редакции, где работают 10 человек, остановлена работа «всего агентства, где трудится более 200 сотрудников в восьми регионах России». Также проходят обыски в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции, следует из сообщения.

Издание подтверждает, что задержан редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров. Заявляется, что к нему, как и в саму редакцию, не пустили адвоката: «И все же журналистам Ura.ru удалось добиться допуска адвоката. Аллаярову пока это не удалось».

«Журналисты редакции читают публикации в разных Telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет», – добавили в Ura.ru. 

Речь идет о сообщениях агентств и Telegram-каналов о том, что обыски могут быть связаны с предполагаемым финансированием организацией «Альянс врачей» (считается в России иноагентом) в 2020 г.

СК России пока официально не сообщал о следственных действиях.  

СМИ писали, что следственные мероприятия могут быть связаны с работой издания с источниками. Портал 66.ru сообщал, что силовиков «может интересовать, как в Ura.ru попадали ежедневные внутренние сводки МВД».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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