Что известно об обысках в редакции Ura.ru в Екатеринбурге

Издание подтверждает, что задержан редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров. Заявляется, что к нему, как и в саму редакцию, не пустили адвоката: «И все же журналистам Ura.ru удалось добиться допуска адвоката. Аллаярову пока это не удалось».