Мурашко: центры медицины катастроф полностью переформатированы после COVID-19
Центры медицины катастроф были полностью переформатированы после коронавирусной пандемии, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
Среди других мер, которые были введены в связи с «мощным толчком», полученным системой здравоохранения России с периода пандемии, Мурашко назвал поддержку скорой помощи и мобильных госпиталей. По его словам, планируется также проведение учений «для того, чтобы быть готовыми в любой ситуации оказывать медицинскую помощь».
1 июня специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ работали на месте обрушения моста в Брянской области. Ими было принято решение эвакуировать в Москву в федеральные клиники троих детей. Службы медицины катастроф доставили пострадавшего младенца в тяжелом состоянии вертолетом, а остальных детей в сопровождении взрослых – автомобильным транспортом.