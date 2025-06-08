Мурашко: центры медицины катастроф полностью переформатированы после COVID-19

Среди других мер, которые были введены в связи с «мощным толчком», полученным системой здравоохранения России с периода пандемии, Мурашко назвал поддержку скорой помощи и мобильных госпиталей. По его словам, планируется также проведение учений «для того, чтобы быть готовыми в любой ситуации оказывать медицинскую помощь».