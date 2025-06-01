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После обрушения моста в Брянской области в больницах остаются 39 человек

Ведомости

На стационарном лечении после ЧП с мостом в Брянской области находятся 39 человек, среди них четверо детей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших, в том числе 4 детей. Трое пострадавших, в том числе младенец, – в тяжелом состоянии. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно», – сказал Кузнецов.

По информации ведомства, в Брянск для оказания помощи прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ, принято решение эвакуировать в Москву в федеральные клиники и больницы столицы троих детей в сопровождении родителей и двух взрослых. Младенца в тяжелом состоянии направили в Москву вертолетом санитарной авиации, остальных пострадавших доставят автомобильным транспортом службы медицины катастроф.

На железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области в результате подрыва моста пострадали более 60 человек из поезда № 86 Климов – Москва, на который упал обломки конструкции. Еще семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о госпитализации 47 человек, в том числе троих детей. По его данным, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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