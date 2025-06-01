После обрушения моста в Брянской области в больницах остаются 39 человек

На железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области в результате подрыва моста пострадали более 60 человек из поезда № 86 Климов – Москва, на который упал обломки конструкции. Еще семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о госпитализации 47 человек, в том числе троих детей. По его данным, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.