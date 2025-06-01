После обрушения моста в Брянской области в больницах остаются 39 человек
На стационарном лечении после ЧП с мостом в Брянской области находятся 39 человек, среди них четверо детей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших, в том числе 4 детей. Трое пострадавших, в том числе младенец, – в тяжелом состоянии. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно», – сказал Кузнецов.
По информации ведомства, в Брянск для оказания помощи прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ, принято решение эвакуировать в Москву в федеральные клиники и больницы столицы троих детей в сопровождении родителей и двух взрослых. Младенца в тяжелом состоянии направили в Москву вертолетом санитарной авиации, остальных пострадавших доставят автомобильным транспортом службы медицины катастроф.
На железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области в результате подрыва моста пострадали более 60 человек из поезда № 86 Климов – Москва, на который упал обломки конструкции. Еще семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о госпитализации 47 человек, в том числе троих детей. По его данным, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.