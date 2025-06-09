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В Москве зарегистрировали рекордное количество «майских» браков за 10 лет

Ведомости

Более 7200 браков зарегистрировали в Москве в мае 2025 г., и это рекордный показатель за последние 10 лет в этом месяце, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, передает «РИА Новости».

Количество браков также стало больше на 43%, чем в мае 2024 г. Как отметила Уханева, торжественные церемонии проводились во дворцах бракосочетания столицы и на выездных площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья». За май открыли несколько новых пунктов проведения бракосочетаний, а также начался сезон летних площадок.

В мае браки заключило самое большое количество пар с начала 2025 г. По мнению Уханевой, дело в том, что особой популярностью в этом году пользуются «красивые» даты с сочетанием пятерок. Более 1000 семей было создано 25 мая.

«Чаще всего в мае 2025 г. столичные пары выбирали Дворец бракосочетания №1: в стенах самого популярного дворца было создано свыше 760 семей. Вторым по популярности стал Дворец бракосочетания №4, а третьим – Шипиловский Дворец бракосочетания», – отметила Уханева.

8 июня стало известно, что депутаты Госдумы получают просьбы о возвращении обязательных записей в паспорте о заключении и расторжении брака, а также о детях. С 2021 г. они ставятся по желанию. По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, ее и других парламентариев упрекают в том, что сейчас непонятно, «что за человек перед тобой стоит», а раньше в паспорте была «вся его жизнь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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