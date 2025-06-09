В Москве зарегистрировали рекордное количество «майских» браков за 10 лет
Более 7200 браков зарегистрировали в Москве в мае 2025 г., и это рекордный показатель за последние 10 лет в этом месяце, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, передает «РИА Новости».
Количество браков также стало больше на 43%, чем в мае 2024 г. Как отметила Уханева, торжественные церемонии проводились во дворцах бракосочетания столицы и на выездных площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья». За май открыли несколько новых пунктов проведения бракосочетаний, а также начался сезон летних площадок.
В мае браки заключило самое большое количество пар с начала 2025 г. По мнению Уханевой, дело в том, что особой популярностью в этом году пользуются «красивые» даты с сочетанием пятерок. Более 1000 семей было создано 25 мая.
«Чаще всего в мае 2025 г. столичные пары выбирали Дворец бракосочетания №1: в стенах самого популярного дворца было создано свыше 760 семей. Вторым по популярности стал Дворец бракосочетания №4, а третьим – Шипиловский Дворец бракосочетания», – отметила Уханева.
8 июня стало известно, что депутаты Госдумы получают просьбы о возвращении обязательных записей в паспорте о заключении и расторжении брака, а также о детях. С 2021 г. они ставятся по желанию. По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, ее и других парламентариев упрекают в том, что сейчас непонятно, «что за человек перед тобой стоит», а раньше в паспорте была «вся его жизнь».