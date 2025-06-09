В Москве зарегистрировали рекордное количество «майских» браков за 10 лет

8 июня стало известно, что депутаты Госдумы получают просьбы о возвращении обязательных записей в паспорте о заключении и расторжении брака, а также о детях. С 2021 г. они ставятся по желанию. По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, ее и других парламентариев упрекают в том, что сейчас непонятно, «что за человек перед тобой стоит», а раньше в паспорте была «вся его жизнь».