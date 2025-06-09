ФСБ: для диверсии на заводе готовили замаскированные под пауэрбанки бомбы
Диверсия на оборонном заводе в Москве должна была осуществиться с помощью бомб, которые были замаскированы под пауэрбанки, сказал один из задержанных на видео, обнародованном ЦОС ФСБ России.
В спецслужбе сообщили о задержании двоих россиян, которые планировали совершить диверсию. По данным ФСБ, фигуранты дела 1987 и 1999 г. р. общались с представителями украинской организации в Telegram и устроились на оборонный завод, где осуществили разведку и фотосъемку ключевых объектов. Затем они изготовили самодельные взрывные устройства. Граждан задержали в момент, когда они пытались пронести бомбы на территорию завода.
Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Фигуранты признались в содеянном, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.