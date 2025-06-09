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ФСБ: для диверсии на заводе готовили замаскированные под пауэрбанки бомбы

Ведомости

Диверсия на оборонном заводе в Москве должна была осуществиться с помощью бомб, которые были замаскированы под пауэрбанки, сказал один из задержанных на видео, обнародованном ЦОС ФСБ России.

В спецслужбе сообщили о задержании двоих россиян, которые планировали совершить диверсию. По данным ФСБ, фигуранты дела 1987 и 1999 г. р. общались с представителями украинской организации в Telegram и устроились на оборонный завод, где осуществили разведку и фотосъемку ключевых объектов. Затем они изготовили самодельные взрывные устройства. Граждан задержали в момент, когда они пытались пронести бомбы на территорию завода.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Фигуранты признались в содеянном, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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