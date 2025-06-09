ФСБ: для диверсии на заводе готовили замаскированные под пауэрбанки бомбы

В спецслужбе сообщили о задержании двоих россиян, которые планировали совершить диверсию. По данным ФСБ, фигуранты дела 1987 и 1999 г. р. общались с представителями украинской организации в Telegram и устроились на оборонный завод, где осуществили разведку и фотосъемку ключевых объектов. Затем они изготовили самодельные взрывные устройства. Граждан задержали в момент, когда они пытались пронести бомбы на территорию завода.