ФСБ предотвратила диверсию на оборонном предприятии в Московском регионе
Сотрудники ФСБ задержали двоих россиян, которые планировали совершить диверсию на оборонном предприятии в Московском регионе. Об этом сообщили «Ведомостям» в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным ведомства, задержанные 1987 и 1999 г. р. через Telegram вышли на связь с украинской организацией и устроились на завод, где осуществили разведку и фотосъемку ключевых объектов. Для совершения диверсии они изготовили самодельные взрывные устройства. Задержание произошло в момент, когда диверсанты пытались пронести бомбы на территорию завода.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Задержанные дали признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Один из задержанных рассказал, что был завербован с целью ведения наблюдательных и диверсионных действий. Ему поручили устроиться на работу в одно из оборонных предприятий, где он вел разведку инженерных коммуникаций и фиксировал номера госзнаков на автомобилях. По словам мужчины, позднее ему дали задание организовать диверсию.
Второй задержанный сообщил, что связался с запрещенной террористической организацией и через куратора получил список вакансий на заводах, которые ее интересовали. В процессе работы на заводе куратор принял решение о необходимости диверсии, при попытке проведения которой россиянин был задержан.
6 июня сотрудники Росгвардии пресекли теракт с применением беспилотника на военном объекте одного из силовых ведомств в Рязанской области. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. При нем нашли травматический пистолет, который был переделан для стрельбы боевыми патронами. На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН обезвредили два подготовленных к запуску дрона, где в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство БПЛА позволяло управлять ими дистанционно.