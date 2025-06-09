ФСБ предотвратила диверсию на оборонном предприятии в Московском регионе

6 июня сотрудники Росгвардии пресекли теракт с применением беспилотника на военном объекте одного из силовых ведомств в Рязанской области. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. При нем нашли травматический пистолет, который был переделан для стрельбы боевыми патронами. На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН обезвредили два подготовленных к запуску дрона, где в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство БПЛА позволяло управлять ими дистанционно.