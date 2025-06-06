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Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области

Ведомости

Сотрудники Росгвардии пресекли теракт с применением беспилотника на военном объекте одного из силовых ведомств в Рязанской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Во время задержания злоумышленник, готовивший теракт, оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. При нем обнаружили травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии, обеспечивающие охрану военного объекта, обнаружили злоумышленника с помощью «технических средств». На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН обезвредили два подготовленных к запуску БПЛА, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство беспилотников позволяло управлять ими дистанционно.

30 мая СК РФ сообщил о предотвращении теракта в Москве. Подозреваемым стал местный житель. До этого его обвиняли в публичном оправдании терроризма. У фигуранта изъяли мобильный телефон, при проверке которого следователи нашли переписку с представителем украинских спецслужб. В ней мужчине дали задание забрать схрон в одном из лесопарков на западе столицы. В ходе проведения осмотра указанного места там обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. Задержанный хотел использовать его для подрыва в местах массового скопления людей.

В отношении подозреваемого возбудили дело о приготовлении к совершению терростического акта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Суд арестовал его. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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