Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области

30 мая СК РФ сообщил о предотвращении теракта в Москве. Подозреваемым стал местный житель. До этого его обвиняли в публичном оправдании терроризма. У фигуранта изъяли мобильный телефон, при проверке которого следователи нашли переписку с представителем украинских спецслужб. В ней мужчине дали задание забрать схрон в одном из лесопарков на западе столицы. В ходе проведения осмотра указанного места там обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. Задержанный хотел использовать его для подрыва в местах массового скопления людей.