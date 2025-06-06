Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области
Сотрудники Росгвардии пресекли теракт с применением беспилотника на военном объекте одного из силовых ведомств в Рязанской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Во время задержания злоумышленник, готовивший теракт, оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. При нем обнаружили травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.
Уточняется, что сотрудники Росгвардии, обеспечивающие охрану военного объекта, обнаружили злоумышленника с помощью «технических средств». На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН обезвредили два подготовленных к запуску БПЛА, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство беспилотников позволяло управлять ими дистанционно.
30 мая СК РФ сообщил о предотвращении теракта в Москве. Подозреваемым стал местный житель. До этого его обвиняли в публичном оправдании терроризма. У фигуранта изъяли мобильный телефон, при проверке которого следователи нашли переписку с представителем украинских спецслужб. В ней мужчине дали задание забрать схрон в одном из лесопарков на западе столицы. В ходе проведения осмотра указанного места там обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. Задержанный хотел использовать его для подрыва в местах массового скопления людей.
В отношении подозреваемого возбудили дело о приготовлении к совершению терростического акта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Суд арестовал его. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.