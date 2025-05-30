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В Москве предотвращен теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб

Схрон с взрывчаткой был обнаружен в одном из столичных парков
Ведомости

В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Подозреваемым оказался местный житель. Его до этого обвиняли в публичном оправдании терроризма. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон. При проверке устройства следователи обнаружили переписку с представителем украинских спецслужб, где фигуранту было дано задание забрать схрон в одном из лесопарков на западе Москвы.

Незамедлительно следователи вместе с правоохранителями провели осмотр указанного места. В лесопарке они обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ).

«По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей», – пояснили в СК.

В отношении подозреваемого теперь возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Сейчас суд уже принял решение арестовать фигуранта. По вышеуказанным статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

7 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области. Силовики тогда задержали трех уроженцев Украины, у которых были изъяты четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами. По информации ФСБ, теракт планировался во время памятного митинга с участием руководства и жителей Каховки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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