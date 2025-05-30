В Москве предотвращен теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб

Подозреваемым оказался местный житель. Его до этого обвиняли в публичном оправдании терроризма. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон. При проверке устройства следователи обнаружили переписку с представителем украинских спецслужб, где фигуранту было дано задание забрать схрон в одном из лесопарков на западе Москвы.