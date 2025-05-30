В Москве предотвращен теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб

В Москве предотвращен теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужбСхрон с взрывчаткой был обнаружен в одном из столичных парков
В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
Подозреваемым оказался местный житель. Его до этого обвиняли в публичном оправдании терроризма. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон. При проверке устройства следователи обнаружили переписку с представителем украинских спецслужб, где фигуранту было дано задание забрать схрон в одном из лесопарков на западе Москвы.
Незамедлительно следователи вместе с правоохранителями провели осмотр указанного места. В лесопарке они обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ).
«По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей», – пояснили в СК.
В отношении подозреваемого теперь возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Сейчас суд уже принял решение арестовать фигуранта. По вышеуказанным статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы.
7 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области. Силовики тогда задержали трех уроженцев Украины, у которых были изъяты четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами. По информации ФСБ, теракт планировался во время памятного митинга с участием руководства и жителей Каховки.