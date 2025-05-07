ФСБ: уроженцы Украины готовили теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке

6 мая второй западный окружной военный суд признал виновным в совершении террористического акта при вторжении в Курскую область военнослужащего 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николая Човгана. В течение двух недель он с сослуживцами блокировал населенный пункт, препятствовал эвакуации мирных жителей и запугивал их демонстративным ношением оружия. Он проведет в колонии строгого режима 17 лет, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.