ФСБ: уроженцы Украины готовили теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области. Задержаны три уроженца Украины, изъято четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Теракт планировался во время памятного митинга с участием руководства и жителей Каховки. Задержанные были завербованы в 2024 г. для передачи сведений о расположение российских войск, сообщает ЦОС.
Следственным отделом по Херсонской области возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) и по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.
Согласно сообщению, подозреваемые сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.
6 мая второй западный окружной военный суд признал виновным в совершении террористического акта при вторжении в Курскую область военнослужащего 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николая Човгана. В течение двух недель он с сослуживцами блокировал населенный пункт, препятствовал эвакуации мирных жителей и запугивал их демонстративным ношением оружия. Он проведет в колонии строгого режима 17 лет, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.