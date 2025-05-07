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ФСБ: уроженцы Украины готовили теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке

Ведомости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области. Задержаны три уроженца Украины, изъято четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Теракт планировался во время памятного митинга с участием руководства и жителей Каховки. Задержанные были завербованы в 2024 г. для передачи сведений о расположение российских войск, сообщает ЦОС.

Следственным отделом по Херсонской области возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) и по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

Согласно сообщению, подозреваемые сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.

6 мая второй западный окружной военный суд признал виновным в совершении террористического акта при вторжении в Курскую область военнослужащего 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николая Човгана. В течение двух недель он с сослуживцами блокировал населенный пункт, препятствовал эвакуации мирных жителей и запугивал их демонстративным ношением оружия. Он проведет в колонии строгого режима 17 лет, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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