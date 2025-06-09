Правительство одобрило ужесточение ответственности для иноагентов
Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщил депутат Государственной думы Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Законопроект предполагает внесение поправок в части первую и вторую статьи 330.1 УК РФ. В частности, человека смогут привлечь к уголовной ответственности за нарушение правил о статусе иноагента уже после одного факта наказания за административное правонарушение по соответствующим статьям. Сейчас для этого требуется два эпизода административных нарушений.
«Положительный отзыв нами также получен от Верховного суда РФ. Готовим законопроект к внесению в Государственную думу», – пояснил Пискарев.
20 мая заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что в России могут признать иноагентом любого, кто работает против интересов страны. По его словам, меры нового законодательства о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, были вынужденными и необходимыми.