Правительство одобрило ужесточение ответственности для иноагентов

Законопроект предполагает внесение поправок в части первую и вторую статьи 330.1 УК РФ. В частности, человека смогут привлечь к уголовной ответственности за нарушение правил о статусе иноагента уже после одного факта наказания за административное правонарушение по соответствующим статьям. Сейчас для этого требуется два эпизода административных нарушений.