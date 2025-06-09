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Правительство одобрило ужесточение ответственности для иноагентов

Ведомости

Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщил депутат Государственной думы Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Законопроект предполагает внесение поправок в части первую и вторую статьи 330.1 УК РФ. В частности, человека смогут привлечь к уголовной ответственности за нарушение правил о статусе иноагента уже после одного факта наказания за административное правонарушение по соответствующим статьям. Сейчас для этого требуется два эпизода административных нарушений.

«Положительный отзыв нами также получен от Верховного суда РФ. Готовим законопроект к внесению в Государственную думу», – пояснил Пискарев.

20 мая заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что в России могут признать иноагентом любого, кто работает против интересов страны. По его словам, меры нового законодательства о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, были вынужденными и необходимыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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