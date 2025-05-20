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Минюст: в России могут признать иноагентом любого, кто работает против страны

Ведомости

Законодательство России позволяет признать иностранным агентом любого, если он работает против интересов страны. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По его словам, меры нового законодательства о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, были вынужденными и необходимыми. Было расширено понятие иностранного влияния. Свириденко указал, что в 2023 г. иностранное финансирование было у 14% лиц, внесенных в реестр иноагентов, а в 2024 г. – у 4,8%. Эти цифры наглядно показывают и оправдывают ожидания по расширению признаков иностранного влияния.

«Сегодня хоть космонавт пусть приземлится у нас здесь с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны, он будет иноагентом», – отметил замминистра юстиции.

19 мая председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что комиссия предлагает внести в Уголовный кодекс страны поправки, которые устанавливают санкции к иностранным агентам выше, чем те, что действуют в настоящий момент. Депутат обратил внимание, что российское законодательство «весьма лояльно» относится к лицам, которые признаны иноагентами.

В России статус иноагента существует с 2012 г. Его получение влечет за собой утрату возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин также подписал закон о спецсчетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на обязательный специальный рублевый счет. Распоряжаться деньгами иноагент сможет после освобождения от этого статуса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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