Минюст: в России могут признать иноагентом любого, кто работает против страны

По его словам, меры нового законодательства о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, были вынужденными и необходимыми. Было расширено понятие иностранного влияния. Свириденко указал, что в 2023 г. иностранное финансирование было у 14% лиц, внесенных в реестр иноагентов, а в 2024 г. – у 4,8%. Эти цифры наглядно показывают и оправдывают ожидания по расширению признаков иностранного влияния.