Фадеев удивился минимальности ограничений для иноагентов в России
На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025) председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил «Ведомостям», что в России сейчас действуют минимальные ограничения для иностранных агентов.
«Я удивляюсь минимальности этих ограничений. Я ни в коем случае не призываю усиливать эти ограничения, но вот возмущаться этим, теми ограничениями, которые сейчас есть, это просто нерационально, неразумно и безответственно», – сказал глава СПЧ.
Вчера замминистра юстиции Олег Свириденко заявил во время выступления на ПМЮФ о необходимости ввести уголовную ответственность за нарушения закона об иностранных агентах.
Текущие штрафы (30-50 тыс. руб.), по его оценке, неэффективны, а уголовное наказание (до 2 лет лишения свободы) применяется только при повторных нарушениях. По его словам, в российском реестре 990 лиц, но лишь один зарегистрировался добровольно. В США, где действует уголовная ответственность, большинство иноагентов вносят себя в списки сами.
Минюст планирует внести соответствующие законодательные инициативы и рассчитывает на поддержку депутатов.