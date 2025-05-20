Фадеев удивился минимальности ограничений для иноагентов в России

Текущие штрафы (30-50 тыс. руб.), по его оценке, неэффективны, а уголовное наказание (до 2 лет лишения свободы) применяется только при повторных нарушениях. По его словам, в российском реестре 990 лиц, но лишь один зарегистрировался добровольно. В США, где действует уголовная ответственность, большинство иноагентов вносят себя в списки сами.