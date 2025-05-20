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Валерий Фадеев: «Я хочу, чтобы политики перестали бояться ответить»

Глава СПЧ о мигрантах, самокатах и иноагентах
Яна Суринская
Глава СПЧ Валерий Фадеев
Глава СПЧ Валерий Фадеев / Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев рассказал «Ведомостям» на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025) о проблемах, связанных с мигрантами, и стоит ли усиливать ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах

– За прошлый год было принято много инициатив в миграционной сфере. Заметили ли вы уже положительную динамику после их принятия?

– Были результаты экзаменов детей по русскому языку, и оказалось, что это не очень хорошие результаты. И, с одной стороны, это вроде дурно, а с другой стороны – это хорошо, потому что проблема перестала замалчиваться. Для того чтобы решить проблему, надо сначала ее проанализировать и не бояться того негатива, который всплывает. Проблем миграции за последний год общество и политики перестали серьезно бояться, перестали бояться серьезно об этом говорить. А значит, проблемы, я уверен, будут решены.

Просто довольно много уже упущено. Например, те дети, которые не сдали экзамен по русскому языку, – это дети, которые давно сюда приехали.

– А что вы думаете о мерах, которые недавно предлагал депутат Ярослав Нилов: платное обучение для детей-мигрантов, чтобы эти денежные средства шли учителям?

– Тут надо определиться. Это вопрос к политикам. Пусть они определятся. Понятно, что те дети, которые живут в семьях, которые уже получили российское гражданство, – ни о каком платном обучении речи быть не может. Эти дети обладают равными правами со всеми детьми, кто здесь родился, независимо от национальности. А вот что касается детей в тех семьях, в которых отец, например, приехал сюда поработать, заработать денег, мне не очень понятно, зачем он привез сюда свою семью. По сегодняшним соглашениям с нашими соседями он имеет это право сделать.

Но у меня вопрос. А нам-то это надо? Нам нужна рабочая сила или нам нужна семья этого человека, на обслуживание которой тратятся ресурсы, здравоохранение, образование, деньги из бюджета? Нам это зачем? Я сейчас не отвечаю на этот вопрос. Я хочу, чтобы политики ответили на этот вопрос. Не боялись ответить.

– Про СИМ, о травматичности которых вы также говорите. В апреле самокатные сервисы снизили скорость до 20 км в час. Как вам кажется, это достаточная мера для безопасности пешеходов?

– Я довольно давно прошу профессионалов провести краш-тесты на самокатах. Чтобы понять, 20 км в час это много или мало, травмы, получаемые людьми при столкновении с самокатом или при падении самокатчика на такой скорости, это опасно или нет. У меня вопрос, а почему велосипедистов заставляют шлемы надевать, а самокатчиков нет?

Никто даже толком не знает, я несколько раз об этом говорил, что если считать удельно на количество транспортных средств, то самокат примерно в 4 раза травмоопаснее, чем автомобиль. Грубо говоря, на 500 автомобилей в год приходится одна травма, а по самокатам на 120 самокатов приходится одна травма. Это весьма травмоопасное средство.

– Заместитель министра юстиции Олег Свириденко на ПМЮФе анонсировал поправки в закон, кардинально ужесточающие уголовное наказание для иностранных агентов. Как вы такую инициативу оцениваете?

– У нас минимальные в этой ситуации ограничения (имеется в виду ответственность за нарушения законов для иноагентов. – «Ведомости»). И я вот вам скажу, я удивляюсь минимальности этих ограничений. Я ни в коем случае не призываю усиливать эти ограничения, но вот возмущаться этим, теми ограничениями, которые сейчас есть, это просто нерационально, неразумно и безответственно.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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