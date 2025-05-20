– Тут надо определиться. Это вопрос к политикам. Пусть они определятся. Понятно, что те дети, которые живут в семьях, которые уже получили российское гражданство, – ни о каком платном обучении речи быть не может. Эти дети обладают равными правами со всеми детьми, кто здесь родился, независимо от национальности. А вот что касается детей в тех семьях, в которых отец, например, приехал сюда поработать, заработать денег, мне не очень понятно, зачем он привез сюда свою семью. По сегодняшним соглашениям с нашими соседями он имеет это право сделать.