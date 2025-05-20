«Я хочу, чтобы политики перестали бояться ответить»Глава СПЧ о мигрантах, самокатах и иноагентах
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев рассказал «Ведомостям» на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025) о проблемах, связанных с мигрантами, и стоит ли усиливать ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах
– Были результаты экзаменов детей по русскому языку, и оказалось, что это не очень хорошие результаты. И, с одной стороны, это вроде дурно, а с другой стороны – это хорошо, потому что проблема перестала замалчиваться. Для того чтобы решить проблему, надо сначала ее проанализировать и не бояться того негатива, который всплывает. Проблем миграции за последний год общество и политики перестали серьезно бояться, перестали бояться серьезно об этом говорить. А значит, проблемы, я уверен, будут решены.
Просто довольно много уже упущено. Например, те дети, которые не сдали экзамен по русскому языку, – это дети, которые давно сюда приехали.
– Тут надо определиться. Это вопрос к политикам. Пусть они определятся. Понятно, что те дети, которые живут в семьях, которые уже получили российское гражданство, – ни о каком платном обучении речи быть не может. Эти дети обладают равными правами со всеми детьми, кто здесь родился, независимо от национальности. А вот что касается детей в тех семьях, в которых отец, например, приехал сюда поработать, заработать денег, мне не очень понятно, зачем он привез сюда свою семью. По сегодняшним соглашениям с нашими соседями он имеет это право сделать.
Но у меня вопрос. А нам-то это надо? Нам нужна рабочая сила или нам нужна семья этого человека, на обслуживание которой тратятся ресурсы, здравоохранение, образование, деньги из бюджета? Нам это зачем? Я сейчас не отвечаю на этот вопрос. Я хочу, чтобы политики ответили на этот вопрос. Не боялись ответить.
– Я довольно давно прошу профессионалов провести краш-тесты на самокатах. Чтобы понять, 20 км в час это много или мало, травмы, получаемые людьми при столкновении с самокатом или при падении самокатчика на такой скорости, это опасно или нет. У меня вопрос, а почему велосипедистов заставляют шлемы надевать, а самокатчиков нет?
Никто даже толком не знает, я несколько раз об этом говорил, что если считать удельно на количество транспортных средств, то самокат примерно в 4 раза травмоопаснее, чем автомобиль. Грубо говоря, на 500 автомобилей в год приходится одна травма, а по самокатам на 120 самокатов приходится одна травма. Это весьма травмоопасное средство.
– У нас минимальные в этой ситуации ограничения (имеется в виду ответственность за нарушения законов для иноагентов. – «Ведомости»). И я вот вам скажу, я удивляюсь минимальности этих ограничений. Я ни в коем случае не призываю усиливать эти ограничения, но вот возмущаться этим, теми ограничениями, которые сейчас есть, это просто нерационально, неразумно и безответственно.