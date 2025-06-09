Индия впервые за 40 лет отправит астронавта на МКС

Шукла, 39-летний летчик-испытатель ВВС Индии, входит в состав миссии Axiom-4 из четырех человек. Она стартует 10 июня из США по программе частной компании Axiom Space, которая использует капсулу SpaceX. Командиром миссии станет Пегги Уитсон, бывший астронавт NASA и сотрудник Axiom, также в команду вошли астронавт Европейского космического агентства Славош Узнаньский-Висьневский из Польши и Тибор Капу из Венгрии.