Индия впервые за 40 лет отправит астронавта на МКС
Первым индийским астронавтом на Международной космической станции (МКС) за 40 лет станет Шубханшу Шукла, сообщило издание The Guardian.
«Я искренне верю, что это путешествие в космос 1,4 млрд человек, хотя я лечу один», – сказал Шукла. Он выразил надежду, что его полет сможет разжечь любопытство целого поколения Индии.
Шукла, 39-летний летчик-испытатель ВВС Индии, входит в состав миссии Axiom-4 из четырех человек. Она стартует 10 июня из США по программе частной компании Axiom Space, которая использует капсулу SpaceX. Командиром миссии станет Пегги Уитсон, бывший астронавт NASA и сотрудник Axiom, также в команду вошли астронавт Европейского космического агентства Славош Узнаньский-Висьневский из Польши и Тибор Капу из Венгрии.
В 2020 г. Шукла прошел подготовку в ЦПК имени Юрия Гагарина в России, а затем продолжил обучение в центре ISRO в Бангалоре.
Последний полет в космос астронавта из Индии был в 1984 г. Тогда Ракеш Шарма совершил полет на советских кораблях «Союз Т-11» (старт) и «Союз Т-10» (посадка) с посещением станции «Салют-7» в качестве космонавта-исследователя.