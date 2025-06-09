Всемирный банк повысил черту бедности до $3 в день на человека

26 марта экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили новую методику оценки доходного неравенства в России. Ученые впервые использовали налоговые декларации для анализа заработков обеспеченных слоев населения. Исследование показало, что доля богатых россиян, если судить по декларациям, оказалась вдвое больше, чем считает Росстат (1,6% против 0,8%). Также выяснилось, что доля населения с доходами свыше 100 000 руб., но меньше 150 000 руб. снижается с 2,3 до 1,8% при применении нового подхода. Неизменной осталась лишь группа населения, которая имела доходы до 40 000 руб. (66,7%) и от 80 000 до 100 000 руб.