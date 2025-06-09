Всемирный банк повысил черту бедности до $3 в день на человека
Всемирный банк объявил о повышении международной черты бедности с $2,15 до $3 на человека в день. Об этом говорится в сообщении организации.
Предыдущий порог был основан на данных о паритете покупательной способности (ППС) стран за 2017 г. Как пояснили в организации, данные ППС используются для конвертации различных валют в общую единицу с учетом разницы цен между странами. Обновление этих данных привело к пересмотру оценки самого понятия «черта бедности».
Черта бедности служит инструментом для определения числа людей, живущих в нищете. По новым оценкам, в 2022 г. таких людей насчитывалось около 838 млн человек, что составляет 10,5% от всего населения планеты. Повышение порога до $3 вместе с другими методологическими изменениями увеличило эту оценку на 125 млн.
При определении уровня бедности Всемирный банк основывается на национальных показателях, установленных каждой страной. Эти показатели обычно отражают сумму, ниже которой человек не может удовлетворить свои минимальные потребности в питании, одежде и жилье в условиях конкретной страны. Национальные показатели уровня бедности растут вместе с общим уровнем доходов в стране.
«Цель Всемирного банка по сокращению крайней бедности до менее чем 3% к 2030 г. не изменилась», – отмечается в сообщении.
26 марта экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили новую методику оценки доходного неравенства в России. Ученые впервые использовали налоговые декларации для анализа заработков обеспеченных слоев населения. Исследование показало, что доля богатых россиян, если судить по декларациям, оказалась вдвое больше, чем считает Росстат (1,6% против 0,8%). Также выяснилось, что доля населения с доходами свыше 100 000 руб., но меньше 150 000 руб. снижается с 2,3 до 1,8% при применении нового подхода. Неизменной осталась лишь группа населения, которая имела доходы до 40 000 руб. (66,7%) и от 80 000 до 100 000 руб.