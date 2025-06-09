В Париже умерла внучка Станиславского и правнучка Толстого инокиня Олимпиада

В театре рассказали, что, несмотря на то что личные воспоминания о Константине Станиславском у нее почти не сохранились, Ольга Игоревна активно занималась сохранением его творческого наследия. В частности, она стала одним из инициаторов установки памятника основателям МХТ в Камергерском переулке и присутствовала на его открытии в 2014 г.