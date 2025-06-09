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Скончался автор «Дня Шакала» писатель Фредерик Форсайт

Ведомости

Британский писатель Фредерик Форсайт, автор романа «День Шакала», скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни. Как сообщило его литературное агентство Curtis Brown, он ушел из жизни в кругу семьи.

Форсайт прожил насыщенную жизнь: был одним из самых молодых пилотов королевских ВВС, работал журналистом и даже выполнял задания для MI6. За свою карьеру он написал более 25 книг, которые разошлись тиражом свыше 70 млн экземпляров.

Его агент Джонатан Ллойд назвал Форсайта «одним из величайших мастеров триллера» и поделился, что незадолго до смерти они вместе смотрели документальный фильм о жизни писателя, который выйдет на BBC1 в этом году, пишет Daily Mail.

Форсайт свободно владел французским и немецким языками с юных лет, а позже освоил испанский и основы русского. Эти навыки помогли ему в работе иностранным корреспондентом в Биафре, где он, потрясенный увиденным, написал свой дебютный и самый известный роман – всего за 35 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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