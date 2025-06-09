Скончался автор «Дня Шакала» писатель Фредерик Форсайт

Форсайт свободно владел французским и немецким языками с юных лет, а позже освоил испанский и основы русского. Эти навыки помогли ему в работе иностранным корреспондентом в Биафре, где он, потрясенный увиденным, написал свой дебютный и самый известный роман – всего за 35 дней.