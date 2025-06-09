Скончался автор «Дня Шакала» писатель Фредерик Форсайт
Британский писатель Фредерик Форсайт, автор романа «День Шакала», скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни. Как сообщило его литературное агентство Curtis Brown, он ушел из жизни в кругу семьи.
Форсайт прожил насыщенную жизнь: был одним из самых молодых пилотов королевских ВВС, работал журналистом и даже выполнял задания для MI6. За свою карьеру он написал более 25 книг, которые разошлись тиражом свыше 70 млн экземпляров.
Его агент Джонатан Ллойд назвал Форсайта «одним из величайших мастеров триллера» и поделился, что незадолго до смерти они вместе смотрели документальный фильм о жизни писателя, который выйдет на BBC1 в этом году, пишет Daily Mail.
Форсайт свободно владел французским и немецким языками с юных лет, а позже освоил испанский и основы русского. Эти навыки помогли ему в работе иностранным корреспондентом в Биафре, где он, потрясенный увиденным, написал свой дебютный и самый известный роман – всего за 35 дней.