В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

С начала мая российские аэропорты в Центральной России регулярно попадают под ограничения на прием и выпуск судов из-за атака дронов со стороны Украины. В ночь на 9 июня Росавиация сообщала об ограничениях для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Казани, а также Тамбова.