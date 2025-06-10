В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Тамбова «Донское». Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения на прием и выпуск введены для обеспечения безопасности полетов пассажирских судов, уточнили в службе.
Вечером 9 июня под ограничения попала работа калужского аэропорта «Грабцево». Губернаторы Калужской и Тамбовской областей не сообщали в своих соцсетях о возможных атаках беспилотников.
С начала мая российские аэропорты в Центральной России регулярно попадают под ограничения на прием и выпуск судов из-за атака дронов со стороны Украины. В ночь на 9 июня Росавиация сообщала об ограничениях для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Казани, а также Тамбова.