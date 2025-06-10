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В «Пулково» сняли ограничения на полеты

Ведомости

Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Сообщение об отмене появилось в 08:05 мск. Мера действовала с раннего утра 10 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Около 6:00 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В регионе был объявлен режим воздушной опасности, а в ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета. Примерно в это же время Дрозденко рассказал, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Тосненским районом. В 7:15 глава региона сообщил об уничтожении еще одного БПЛА над Ломоносовским районом. В обоих случаях жертв и разрушений нет.

Минобороны сообщило, что к 05:50 дежурные средства ПВО сбили 102 украинских беспилотника. Два из них были ликвидированы над Ленинградской областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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