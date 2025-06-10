В «Пулково» сняли ограничения на полеты

Около 6:00 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В регионе был объявлен режим воздушной опасности, а в ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета. Примерно в это же время Дрозденко рассказал, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Тосненским районом. В 7:15 глава региона сообщил об уничтожении еще одного БПЛА над Ломоносовским районом. В обоих случаях жертв и разрушений нет.