В «Пулково» сняли ограничения на полеты
Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Сообщение об отмене появилось в 08:05 мск. Мера действовала с раннего утра 10 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Около 6:00 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В регионе был объявлен режим воздушной опасности, а в ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета. Примерно в это же время Дрозденко рассказал, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Тосненским районом. В 7:15 глава региона сообщил об уничтожении еще одного БПЛА над Ломоносовским районом. В обоих случаях жертв и разрушений нет.
Минобороны сообщило, что к 05:50 дежурные средства ПВО сбили 102 украинских беспилотника. Два из них были ликвидированы над Ленинградской областью.