В РФ отменили повышенные пошлины на лечебное питание из недружественных стран
Правительство России приняло решение об отмене повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на лечебное, диетическое и специализированное питание, импортируемое из стран, действующих против экономических интересов РФ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Дело в том, что такая продукция необходима недоношенным и маловесным младенцам, а также детям и взрослым с различными заболеваниями.
«Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке», – говорится в сообщении.
13 декабря правительство продлило действие повышенных пошлин на импорт из недружественных стран до конца 2025 г. Сообщалось, что повышенные ставки продолжат действовать на следующие категории товаров: оружие, парфюмерию, бытовую химию, вино и пиво, обои, фанеру, кондитерские изделия и аккумуляторы. Размер пошлин составляет 20–50%.