Экипаж пропавшего в Якутии самолета Ан-2 нашли живым

10 июня Росавиация сообщила, что в Якутии ведутся поиски самолета Ан-2. По предположительным данным, на его борту находятся пять человек – два пилота и три специалиста-наблюдателя. Воздушное судно совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе, когда сработал аварийный радиомаяк.