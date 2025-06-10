Экипаж пропавшего в Якутии самолета Ан-2 нашли живым
Самолет Ан-2 авиакомпании «МиАн» найден в Якутии. Все члены экипажа живы. Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.
10 июня Росавиация сообщила, что в Якутии ведутся поиски самолета Ан-2. По предположительным данным, на его борту находятся пять человек – два пилота и три специалиста-наблюдателя. Воздушное судно совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе, когда сработал аварийный радиомаяк.
На поиски пропавшего самолета вылетел вертолет Росавиации Ми-8 с сотрудниками Якутской региональной поисково-спасательной базы.
Самолет использовался как авиапатруль по лесопожарной обстановке в Томпонском районе. Борт не вышел на связь в запланированное время. В пресс-службе региональной службы спасения заявили агентству, что Ан-2 отображается на радаре. Там допустили, что на судне неисправна рация.