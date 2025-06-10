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Экипаж пропавшего в Якутии самолета Ан-2 нашли живым

Ведомости

Самолет Ан-2 авиакомпании «МиАн» найден в Якутии. Все члены экипажа живы. Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.

10 июня Росавиация сообщила, что в Якутии ведутся поиски самолета Ан-2. По предположительным данным, на его борту находятся пять человек – два пилота и три специалиста-наблюдателя. Воздушное судно совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе, когда сработал аварийный радиомаяк.

На поиски пропавшего самолета вылетел вертолет Росавиации Ми-8 с сотрудниками Якутской региональной поисково-спасательной базы.

Самолет использовался как авиапатруль по лесопожарной обстановке в Томпонском районе. Борт не вышел на связь в запланированное время. В пресс-службе региональной службы спасения заявили агентству, что Ан-2 отображается на радаре. Там допустили, что на судне неисправна рация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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